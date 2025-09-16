AKTOR: «Κλείνει» το deal για ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις - Πού πάνε τα κεφάλαια της Prodea

«Πράσινο φως» από Επιτροπή Ανταγωνισμού για την απόκτηση της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις από την Ελλάκτωρ. Σχηματίζεται το δεύτερο μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο. Τα οφέλη του deal και η ακτινογραφία του, πότε ολοκληρώνεται. Σε ΑΠΕ και Παραχωρήσεις τα κεφάλαια από τη συμφωνία με Prodea για ακίνητα που ακυρώθηκε.

Με τον πλέον επίσημο τρόπο, δηλαδή με τη «βούλα» και της Επιτροπής Ανταγωνισμού (Ε.Α), οδεύει προς ολοκλήρωση το μεγάλο deal απόκτησης της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις (θυγατρική της ΕΛΛΑΚΤΩΡ) από την AKTOR Group. Χτες, οι δύο εισηγμένες γνωστοποίησαν την απόφαση βάσει της οποίας η Επιτροπή Ανταγωνισμού ενέκρινε ομόφωνα την απόκτηση από την κατά 100% θυγατρική της Εταιρείας, εταιρεία με την επωνυμία «AKTOR ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΣΔΙΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», του 100% της θυγατρικής εταιρείας «ΕΛΛΑΚΤΩΡ», ήτοι της «ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ».

Η ολοκλήρωση της συμφωνίας αναμένεται να λάβει χώρα εντός του προσεχούς διαστήματος, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της από 30.04.2025 δεσμευτικής συμφωνίας αγοραπωλησίας μετοχών, ώστε να «κλείσει» αυτό το κομβικό για την AKTOR το οποίο το insider.gr είχε προαναγγείλει από τον περασμένο Φεβρουάριο. Όπως πρόσφατα ανέφερε ο επικεφαλής του ομίλου, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, αναμένονταν το «πράσινο φως» της Ε.Α. ενώ ο ορίζοντας της ολοκλήρωσης «δείχνει» για τις επόμενες λίγες ημέρες, έως τα τέλη Σεπτεμβρίου, με την ολοκλήρωση εγγράφων και κειμένων.

Όπως έχουμε αναφέρει, παρά την ακύρωση του deal με την Prodea για τα ακίνητα, στον όμιλο AKTOR εξ αρχής είχαν εστιάσει την ενίσχυση του χαρτοφυλακίου Παραχωρήσεων (που υπερκαλύπτει το «ναυάγιο» στο real estate σε μελλοντικές ροές και ΕBITDA), αναμένοντας ροές, σε συνδυασμό με την ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις και τις υφιστάμενες συμβάσεις παραχώρησης και ΣΔΙΤ. Όπως έχουνε αναφέρει από τον όμιλο, το σύνολο των χρηματοροών από τις μελλοντικές ροές τόσο της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις όσο και του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου του Ομίλου AKTOR, καθώς και του κατασκευαστικού περιθωρίου έργων και λοιπών συνεργειών, αναμένεται να ξεπεράσει το 1,2 δισ. σε βάθος χρόνου, διασφαλίζοντας έτσι τον Όμιλο AKTOR από τις αυξομειώσεις δραστηριοτήτων που ιστορικά παρατηρούνται στην αμιγώς κατασκευαστική αγορά.

Η ολοκλήρωση της εξαγοράς της εταιρείας ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις από τον Όμιλο AKTOR, με την υπογραφή της στο αμέσως επόμενο διάστημα, θα δημιουργήσει το δεύτερο μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο έργων ΣΔΙΤ και Παραχώρησης στην Ελλάδα και θα επιταχύνει την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδιασμού του Ομίλου AKTOR, με στόχο τη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων του και την παραγωγή αξίας για τους μετόχους του.

Το μεγάλο χαρτοφυλάκιο

Με τον συνδυασμό των δύο χαρτοφυλακίων, ο Όμιλος AKTOR αποκτά συμμετοχές σε 15 έργα ΣΔΙΤ και Παραχώρησης και πρόσβαση σε περισσότερες ευκαιρίες της αγοράς, καθώς ωριμάζουν και βρίσκονται σε εξέλιξη περίπου 25 διαγωνισμοί κτιριακών, συγκοινωνιακών ή υδραυλικών έργων στην Ελλάδα στους οποίους συμμετέχει είτε ο ίδιος είτε η ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις.

Συγκεκριμένα, ο Όμιλος AKTOR θα αποκτήσει συμμετοχές σε πολύ σημαντικές εταιρίες παραχώρησης, όπως ο Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου (22,2%), η Γέφυρα ΑΕ (27,7%), η Ολυμπία Οδός (20,5%) και ο Μορέας, στον οποίο ο Όμιλος θα διαθέτει πλέον ποσοστό 85%. Επιπλέον, ο Όμιλος AKTOR ενισχύει τη συμμετοχή του σε έργα ΣΔΙΤ, όπως στις εταιρίες «Πασιφάη Οδός» και «Πυλία Οδός» που κατασκευάζουν τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (45%) και τον Αυτοκινητόδρομο Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου (100%), αντίστοιχα, ενώ αποκτά μετοχική παρουσία και σε νέα έργα ΣΔΙΤ, όπως το δίκτυο άρδευσης Ταυρωπού, όπου η ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις συμμετέχει με 60%. Παράλληλα, με την εξαγορά, ο Όμιλος AKTOR επιταχύνει την υλοποίηση του στόχου του για EBITDA ύψους €40 εκατ. από έργα ΣΔΙΤ και παραχώρησης.

Επιπλέον, με την ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, ο Όμιλος AKTOR θα διευρύνει τις ευκαιρίες της αγοράς στα έργα ΣΔΙΤ και παραχώρησης, καθώς η πρώτη συμμετέχει σε πλήθος σχετικών διαγωνισμών και διαθέτει τεράστια εμπειρία στον τομέα αυτό, συμπληρώνοντας το υφιστάμενο σημαντικό χαρτοφυλάκιο που διαθέτει ο Όμιλος σε παρόμοια έργα. Επιπλέον, ο Όμιλος AKTOR αποκτά αξιοσημείωτες συμμετοχές σε εταιρείες διαχείρισης χώρων στάθμευσης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπως η γνωστή εταιρεία Polis Park στην οποία η νέα θυγατρική του Ομίλου συμμετέχει με 33%.

Επιπλέον, με την ένταξη της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις στον Όμιλο, διευρύνονται οι δυνατότητες για ενδοομιλικές συνέργειες από τους υπόλοιπους κλάδους δραστηριοτήτων της εταιρείας, όπως η κατασκευή, η διαχείριση εγκαταστάσεων, ενώ ο Όμιλος αποκτά πρόσβαση σε τεράστια εμπειρία και τεχνογνωσία σε έργα παραχώρησης που ενισχύουν τις δυνατότητες του Ομίλου και θα του επιτρέψουν να αξιοποιήσει από ακόμα καλύτερη θέση τις ευκαιρίες της αγοράς.

Με τη συναλλαγή η AKTOR θα αποκτήσει ώριμο χαρτοφυλάκιο με κερδοφορία που θα συμπληρώσει το υπό κατασκευή χαρτοφυλάκιο έργων ΣΔΙΤ του Ομίλου, συμμετοχές σε βασικούς αυτοκινητόδρομους της χώρας, μήκους 900 χλμ. που συνδέουν μεγάλες πόλεις και λιμάνια, συμμετοχή στη σημαντικότερη γέφυρα της Ελλάδας, η οποία συνδέει τη Πελοπόννησο με τη Στερεά. Υπενθυμίζεται ότι ήδη η AKTOR έχει αναλάβει (ανάδοχος, αναμένει υπογραφή) ή υπογράψει έργα όπως οι φοιτητικές Εστίες Κρήτης (συμμετοχή 100%, capex 214 εκατ.), Θεσσαλίας (100%, capex 95 εκατ.), Θράκης, το κτήριο της ΓΓ Υποδομών (100%, αξίας 90 εκατ.) κ.α..

Τα οικονομικά της συναλλαγής

Όπως έχει ανακοινωθεί, η εξαγορά της Άκτωρ Παραχωρήσεις συμφωνήθηκε με την αξία της επιχείρησης (enterprise value) στα 367 εκατ., με ανάληψη των δανειακών της υποχρεώσεων ύψους 187 εκατ. ευρώ. Λαμβάνοντας υπόψη τα ταμειακά της διαθέσιμα (57 εκατ.) το καθαρό τίμημα της συναλλαγής διαμορφώνεται σε 123 εκατ. ευρώ. H Aktor με την υπογραφή της δεσμευτικής συμφωνίας είχε δώσει 20 εκατ. ευρώ.

Το υπόλοιπο ποσό αναμένονταν να το πληρώσει με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, μετά το πράσινο φως από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Ο Aktor θα εξασφαλίσει τα 123 εκατ. από δανεισμό (non-recourse – χωρίς αναγωγή στη μητρική εταιρία) και από τα κεφάλαια που άντλησε από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού του κεφαλαίου, ύψους 200 εκατ. ευρώ. Παραμένουν στην Ελλάκτωρ οι απολαβές που έχει η Άκτωρ Παραχωρήσεις από την εκκαθάριση της προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης της Αττικής Οδού.

Αλλαγή χρήσης αντληθέντων από ΑΜΚ - Τα λεφτά της Prodea

Παράλληλα, ο AKTOR χτες ανακοίνωσε και της σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2025, με θέμα την έγκριση διασπάσεων – αποσχίσεων θυγατρικών (Κατασκευές, ΣΔΙΤ/Παραχωρήσεις), που έχουν συσταθεί προ μηνών, στο πλαίσιο εταιρικού μετασχηματισμού της εισηγμένης, αλλά την τροποποίηση της διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας βάσει της από 19.11.2024 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, όπως προ ημερών αναφέραμε.

Όπως προκύπτει, αρχικά κρίθηκε σκόπιμο από το ποσό 88 εκατ. (από τα σχεδόν 200 εκατ. της ΑΜΚ), που προοριζόταν να διατεθεί στον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ με ορίζοντα ολοκλήρωσης τους 36 μήνες, τμήμα ύψους 39,6 εκατ. να διατεθεί για την κάλυψη μέρους του τιμήματος εξαγοράς για την απόκτηση του 100% των μετοχών της «ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ». Λόγω της ματαίωσης της απόκτησης των ακινήτων της Prodea, τα 50 εκατ. της ΑΜΚ που προορίζονταν για αυτό το deal θα διατεθούν (α) κατά 20 εκατ. για τη χρηματοδότηση επενδύσεων σε έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ κατά 30 εκατ. προς αποπληρωμή ισόποσου βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού ο οποίος ελήφθη για την εξαγορά της εταιρείας «ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ». Αρα, πλέον, συνολικά θα πάνε 50 εκατ. ευρώ από την ΑΜΚ για κάλυψη και ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης της εταιρείας και των θυγατρικών της και διενέργεια κεφαλαιουχικών δαπανών (όπως είχε προβλεφθεί εξ αρχής), 10 εκατ. για την εξαγορά της κατασκευαστικής Εντελέχεια, πλέον 68,4 εκατ. για χρηματοδότηση ΑΠΕ και 69,6 εκατ. ευρώ πλέον για τις Παραχωρήσεις.