Επιτροπή Ανταγωνισμού: Εγκρίθηκε η πώληση της Άκτωρ Παραχωρήσεις στην Aktor

Η ολοκλήρωση της πώλησης του συνόλου των μετοχών εκδόσεως Άκτωρ Παραχωρήσεις στην Αγοράστρια από την Ελλάκτωρ, αναμένεται να λάβει χώρα εντός του προσεχούς διαστήματος.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Η «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Εταιρεία» ή «ΕΛΛΑΚΤΩΡ»), σε συνέχεια της από 30.04.2025 σχετικής ανακοίνωσής της, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι, δυνάμει της από 15.9.2025 και υπ’ αριθμ. 891/2025 απόφασής της, η Επιτροπή Ανταγωνισμού ενέκρινε ομόφωνα την απόκτηση της κατά 100% θυγατρικής της Εταιρείας ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ») από την AKTOR ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΣΔΙΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Αγοράστρια»), 100% θυγατρικής της ΑΚTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» (εφεξής η «Aktor»).

Κατόπιν των ανωτέρω, η ολοκλήρωση της πώλησης του συνόλου των μετοχών εκδόσεως ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ στην Αγοράστρια από την ΕΛΛΑΚΤΩΡ, αναμένεται να λάβει χώρα εντός του προσεχούς διαστήματος, σύμφωνα με του ειδικότερους όρους της από 30.04.2025 δεσμευτικής συμφωνίας αγοραπωλησίας μετοχών και η Εταιρεία θα ενημερώσει άμεσα το επενδυτικό κοινό για κάθε σχετική εξέλιξη.