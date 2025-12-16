Απώλειες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια με «βαρίδι» τον αμυντικό κλάδο

Ο Stoxx Europe Aerospace and Defense έχασε 2,6%, με τη σουηδική Saab να διολισθαίνει 4,77% ενώ οι γερμανικές Rheinmetall και Renk έχασαν 4,73% και 4,27% αντίστοιχα.

Με απώλειες έκλεισαν οι συναλλαγές της Τρίτης στις ευρωαγορές αντιστρέφοντας το θετικό κλίμα που διαμορφώθηκε στην αρχή της εβδομάδας, καθώς επικράτησαν πιέσεις στον αμυντικό κλάδο την ίδια στιγμή που οι επενδυτές αναμένουν νέες αποφάσεις από τις κεντρικές τράπεζες της περιοχής την Πέμπτη.

Πιο συγκεκριμένα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 διολισθαίνει 0,41% στις 580,16 μονάδες, ενώ ο Eurostoxx 50 υποχώρησε 0,58% στις 5.718 μονάδες.

Ο δείκτης Stoxx Europe Aerospace and Defense έχασε 2,6%, με τη σουηδική Saab να διολισθαίνει 4,77%, ενώ οι γερμανικές Rheinmetall και Renk έχασαν 4,73% και 4,27% αντίστοιχα, καθώς συνεχίζονται οι συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας, ΗΠΑ και ΕΕ για τον τερματισμό του πολέμου.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη σημείωσε πτώση 0,7% στις 24.088 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 κατέγραψε απώλειες 0,23% στις 8.106 μονάδες, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 έχασε 0,69% στις 9.683 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο αποδυναμώθηκε 0,27% στις 43.998 μονάδες και στην Ισπανία ο IBEX 35 έκλεισε με -0,74% στις 16.916 μονάδες.

Στα μάκρο της ημέρας, στοιχεία του Γραφείου Εθνικών Στατιστικών Εργασίας της Βρετανίας, έδειξαν ότι η ανεργία αυξήθηκε ελαφρά στο 5,1% το τρίμηνο που ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο, καθώς οι επιχειρήσεις περίμεναν τον φθινοπωρινό προϋπολογισμό. Επιπλέον, εκτιμήσεις που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη έδειξαν ότι ο αριθμός των μισθωτών υπαλλήλων μειώθηκε κατά 0,5%, ή 149.000 μέχρι στιγμής το 2025.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναμένεται να διατηρήσει τα επιτόκια στο 2% την Πέμπτη, την ίδια ώρα που η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε σε συνέντευξή της στους FT ότι η κεντρική τράπεζα είναι πιθανό να αναθεωρήσει ξανά τις προβλέψεις της για την ανάπτυξη τον Δεκέμβριο, μετά την αναθεώρηση προς τα πάνω της πρόβλεψης για την ετήσια αύξηση του ΑΕΠ στο 1,2% τον Σεπτέμβριο.

Η Τράπεζα της Αγγλίας, η Riksbank και η Norges Bank θα λάβουν επίσης τις τελευταίες αποφάσεις νομισματικής πολιτικής τους για το 2025 αυτή την εβδομάδα. Θα μπορούσε να είναι μια δύσκολη απόφαση, αλλά η Τράπεζα της Αγγλίας αναμένεται να μειώσει τα επιτόκια.

Χθες Δευτέρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία είναι «πιο κοντά από ποτέ», ενώ το Σαββατοκύριακο ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι το Κίεβο ήταν πρόθυμο να εγκαταλείψει τις φιλοδοξίες του για ένταξη στο ΝΑΤΟ προκειμένου να εξασφαλίσει μια συμφωνία για το τέλος του πολέμου.