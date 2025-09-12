Χωρίς κατεύθυνση οι ευρωαγορές αναμένοντας την Fitch για Γαλλία

Οι traders περιμένουν την ετυμηγορία της Fitch για την Γαλλία ενώ αισιοδοξούν πως οι πιέσεις στις τιμές των ΗΠΑ θα οδηγήσουν τη Fed σε μείωση επιτοκίων.

Με μεικτά πρόσημα ολοκλήρωσαν τελικά τις συναλλαγές της Παρασκευής οι δείκτες στις ευρωαγορές με τους επενδυτές να αφομιώνουν την ανακοίνωση για τα επιτόκια από EKT, τα στοιχεία για τον αμερικανικό πληθωρισμό αλλά και την υποτονική βρετανική ανάπτυξη. Επιπλέον, οι traders περιμένουν την ετυμηγορία της Fitch για την Γαλλία ενώ αισιοδοξούν πως οι πιέσεις στις τιμές των ΗΠΑ θα οδηγήσουν τη Fed σε μείωση επιτοκίων.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε 0,09% στις 554,84 μονάδες, ενώ ο Eurostoxx 50 σημείωσε άνοδο 0,08% στις 5.391 μονάδες.

Στη Γερμανία, ο DAX έκλεισε αμετάβλητος στις 23.694 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 ενισχύθηκε οριακά κατά 0,02% στις 7.825 μονάδες. Στη Βρετανία, ο FTSE 100 διολίσθησε 0,18% στις 9.280 μονάδες. Ο ιταλικός FTSE MIB ανήλθε στις 42.560 μονάδες με +0,3%, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 βρέθηκε στις 15.308 μονάδες.

Τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν το πρωί της Παρασκευής έδειξαν ότι η οικονομία της Βρετανίας κατέγραψε μηδενική ανάπτυξη τον Ιούλιο, μετά από άνοδο του ΑΕΠ κατά 0,4% τον προηγούμενο μήνα. Η οικονομική στασιμότητα προβληματίζει την ΒοΕ ενόψει της συνεδρίασής της για τη νομισματική της πολιτική την επόμενη εβδομάδα. Υπενθυμίζεται πως χτες, η ΕΚΤ άφησε στον πάγο για δεύτερη συνάντηση.

Οι διεθνείς επενδυτές προσβλέπουν στην διήμερη συνεδρίαση της FOMC της Fed των ΗΠΑ, η οποία έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στις 16 και 17 Σεπτεμβρίου. Οι χρηματαγορές προεξοφλούν σε συντριπτική πλειοψηφία μια μείωση επιτοκίων 0,25% καθώς ο αμερικανικός δομικός πληθωρισμός επιταχύνθηκε 3,1% σε ετήσια βάση τον Αύγουστο, ανοίγοντας το δρόμο για περικοπή στο κόστος δανεισμού, καθώς οι δασμοί εντείνουν τις πιέσεις στις τιμές.

Στα εταιρικά νέα, το διοικητικό συμβούλιο της ισπανικής τράπεζας Sabadell συνέστησε ομόφωνα στους μετόχους της να απορρίψουν την προσφορά εξαγοράς από την BBVA. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ryanair, Μάικλ Ο' Λάιρι, δήλωσε στους Financial Times ότι η αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους είναι έτοιμη να μειώσει κατά 1 εκατ. τα εισιτήρια για την Ισπανία εν μέσω της διαμάχης σχετικά με τις φορολογικές πολιτικές της.

