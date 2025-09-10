Όμιλος Libra: Εξαγορά του 2ου μεγαλύτερου υπό ανάπτυξη έργου ΑΠΕ στον Καναδά

Η θυγατρική του Ομίλου Libra, συμφερόντων της οικογένειας Λογοθέτη, εξαγοράζει το έργο Homestead Solar – το δεύτερο μεγαλύτερο έργο υπό ανάπτυξη στον Καναδά – ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της GSI στη Βόρεια Αμερική και αυξάνοντας το χαρτοφυλάκιό της σε πάνω από 2,4 GW.

Η Greenwood Sustainable Infrastructure (GSI) που δραστηριοποιείται στον τομέα των ΑΠΕ στη Βόρεια Αμερική, ανακοινώνει την εξαγορά από την Kiwetinohk Energy του υπό κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου Homestead Solar στην Αλμπέρτα του Καναδά, συνολικής ισχύος 556 MW. Η συναλλαγή, η οποία ολοκληρώθηκε στις 31 Ιουλίου 2025, σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο για την GSI καθώς ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της στην αγορά ΑΠΕ του Καναδά.

Η GSI θα αναλάβει την ολοκλήρωση της αδειοδοτικής διαδικασίας και την κατασκευή του νέου φωτοβολταϊκού σταθμού. Όταν ολοκληρωθεί, το Homestead Solar θα αποτελέσει το δεύτερο μεγαλύτερο έργο ΑΠΕ στον Καναδά και ένα από τα 15 μεγαλύτερα φωτοβολταϊκά πάρκα στη Βόρεια Αμερική. Με την προσθήκη αυτή, το χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ της GSI σε ολόκληρη τη Βόρεια Αμερική διαμορφώνεται σε σχεδόν 2,1 GW φωτοβολταϊκών έργων και σε 340 MW έργων αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες.

Το υπό ανάπτυξη πάρκο, που θα κατασκευαστεί στο Willow Creek, νοτιοανατολικά της πόλης Claresholm στη νότια Αλμπέρτα, αναμένεται να συμβάλλει στην ενεργειακή μετάβαση και την επίτευξη των εθνικών κλιματικών στόχων του Καναδά. Το Homestead Solar έχει συνάψει συμφωνίες για την προμήθεια πιστώσεων άνθρακα (carbon offsets) που θα παράγονται από τη νέα μονάδα με πολλούς θεσμικούς αντισυμβαλλόμενους, προσδίδοντας ακόμα μεγαλύτερη αξία στο έργο.

Αξιοποιώντας την πλούσια τεχνογνωσία που διαθέτει σε επενδύσεις ΑΠΕ και τη στρατηγική υποστήριξη του Ομίλου Libra, ο οποίος δραστηριοποιείται σε 60 χώρες, η GSI στοχεύει στην ανάπτυξη έργων καθαρής ενέργειας υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Ο Mazen Turk, Διευθύνων Σύμβουλος της Greenwood Sustainable Infrastructure, δήλωσε: «Η εξαγορά του Homestead Solar αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην ενίσχυση της παρουσίας μας στον Καναδά. Η επιτυχία αυτή αναδεικνύει την τεχνογνωσία και τη δέσμευση της ομάδας μας, ενώ παράλληλα επιβεβαιώνει την αποστολή μας στην προώθηση βιώσιμων ενεργειακών λύσεων. Ανυπομονούμε να υλοποιήσουμε το έργο και να συμβάλουμε σε ένα πιο πράσινο μέλλον για την Αλμπέρτα».



Ο Επικεφαλής Υποδομών του Ομίλου Libra, Camilo Patrignani, επισήμανε τα εξής για τη σημασία του έργου: «Η εξαγορά του Homestead Solar από τη GSI αποτελεί απόδειξη της ηγετικής θέσης της εταιρείας και της κοινής μας δέσμευσης στην ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας παγκοσμίως. Με δυνατότητες ενδελεχούς ελέγχου, στρατηγικών διαχείρισης κινδύνων και μιας εξειδικευμένης ομάδας για την υλοποίηση συναλλαγών, η GSI είναι πλήρως προετοιμασμένη να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του έργου αυτού και να προχωρήσει στην υλοποίησή του».

