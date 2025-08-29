Reuters: To σενάριο πλήρους εξαγοράς της Alpha Bank από την UniCredit

Στην πιθανότητα να προχωρήσει η UniCredit στην πλήρη εξαγορά της Alpha Bank αναφέρεται το Reuters σε άρθρο του, στον απόηχο της απόκτησης του 26% από την ιταλική τράπεζα.

Όπως αναφέρει το πρακτορείο, μερικές φορές, η πιο απλή συμφωνία είναι και η καλύτερη. Ο διευθύνων σύμβουλος της UniCredit, Αντρέα Ορσέλ, επιχείρησε να προχωρήσει σε συγχωνεύσεις με ανταγωνιστές στις βασικές αγορές της Ιταλίας και της Γερμανίας, αλλά συνάντησε αντιστάσεις από τις εθνικές κυβερνήσεις.

Ωστόσο, η απόκτηση του 26% της Αlpha Bank αποδεικνύεται ταυτόχρονα επικερδής και λιγότερο αμφιλεγόμενη, επισημαίνει το Reuters, που προσθέτει μάλιστα πως μια πλήρης εξαγορά της ελληνικής τράπεζας φαίνεται πλέον πιθανή.

Το ενδιαφέρον της UniCredit για την τέταρτη μεγαλύτερη ελληνική τράπεζα προηγήθηκε της αποτυχημένης προσπάθειας εχθρικής εξαγοράς της Banco BPM στην Ιταλία και της αμφιλεγόμενης τοποθέτησης στην Commerzbank στη Γερμανία.

Η ιταλική κυβέρνηση ουσιαστικά μπλόκαρε το deal, ενώ ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δεν έδειξε διάθεση να διευκολύνει τον Ορσέλ στη Γερμανία. Αντίθετα, η συνεργασία με την Alpha από το 2023, στην οποία η UniCredit αγόρασε μερίδιο, συγχωνεύοντας και τις ρουμανικές δραστηριότητες των δύο τραπεζών, προχωρά ομαλά.

Η UniCredit έχει πλέον αυξήσει τη συμμετοχή της στο 26%, εκ του οποίου περισσότερο από το μισό παραμένει υπό τη μορφή παραγώγων. Η συμμετοχή στα κέρδη της Alpha υποδηλώνει απόδοση επένδυσης γύρω στο 20%, βοηθούμενη πιθανώς από την αγορά αρχικού μεριδίου κοντά στο 10% όταν η μετοχή της Alpha ήταν φθηνότερη. Και αυτή η απόδοση είναι προ φόρων και πριν υπολογιστούν οι πολλαπλοί ενισχυτές εσόδων: η Alpha είναι σημαντικός διανομέας προϊόντων της UniCredit στην Ελλάδα και η ιταλική τράπεζα προσφέρει υπηρεσίες trade finance, συναλλάγματος και investment banking σε ελληνικές εταιρείες.

«Μπορεί ο Ορσέλ να προχωρήσει παραπέρα;», διερωτάται το Reuters; Η συνεργασία αποδίδει ήδη πολλά από τα οφέλη μιας εξαγοράς, μειώνοντας την ανάγκη για νέα κίνηση. Ωστόσο, η Alpha παραμένει ελκυστικός στόχος. Ενώ πολλές τράπεζες στην Ευρώπη διαπραγματεύονται πλέον με premium επί της λογιστικής αξίας τους, η Alpha εξακολουθεί να αποτιμάται με έκπτωση, παρά την απόδοση ιδίων κεφαλαίων της που για το 2025 εκτιμάται κοντά στο 13%, σύμφωνα με τις προβλέψεις αναλυτών της Visible Alpha.

Τα νούμερα θα μπορούσαν να στηρίξουν μια πλήρη εξαγορά, τονίζει το Reuters. Με το κόστος για το υπάρχον 26% να φτάνει τα 1,2 δισ. ευρώ, η εξαγορά του υπόλοιπου 74% της Alpha Bank με τις τρέχουσες τιμές, θα απαιτούσε περίπου 7,1 δισ. ευρώ. Λαμβάνοντας υπόψη συνέργειες κόστους ύψους 150 εκατ. ευρώ, η καθαρή απόδοση μετά φόρων θα ξεπερνούσε το 1,1 δισ. ευρώ το 2027, σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών της LSEG. Ο υπολογισμός περιλαμβάνει έξοδα ενσωμάτωσης περίπου 300 εκατ. ευρώ.

Μια συμφωνία θα ήταν πιθανώς ευκολότερη από τις προσπάθειες για BPM και Commerzbank. Η ελληνική κυβέρνηση υποστηρίζει την επένδυση της UniCredit, και με τρεις μεγάλες εγχώριες τράπεζες, δεν υπάρχει ανησυχία για υπερβολικό ξένο έλεγχο. Παράλληλα, η υπάρχουσα συμμετοχή και η στενή σχέση με την Alpha καθιστούν δύσκολη οποιαδήποτε αντιπροσφορά από ανταγωνιστές. Συνολικά, ο Ορσέλ βρίσκεται σε ισχυρή θέση, είτε προχωρήσει σε πλήρη εξαγορά είτε όχι, καταλήγει το Reuters.