ΗΠΑ: «Ο εναέριος χώρος μπορεί να κλείσει αν η κυβέρνηση κρίνει ότι δεν είναι ασφαλής»

Ο υπουργός Μεταφορών των Ηνωμένων Πολιτειών Σον Ντάφι δήλωσε σήμερα ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα κλείσει το σύστημα εναέριας κυκλοφορίας των ΗΠΑ αν εκτιμήσει πως η συνεχιζόμενη αναστολή λειτουργίας ομοσπονδιακών υπηρεσιών (shutdown) καθιστά μη ασφαλή τα ταξίδια.

«Αν θεωρήσουμε ότι δεν είναι ασφαλές... θα κλείσουμε όλο τον εναέριο χώρο. Δεν θα αφήσουμε τους ανθρώπους να ταξιδέψουν. Δεν είμαστε εκεί αυτή τη στιγμή. Πρόκειται απλώς για σημαντικές καθυστερήσεις», δήλωσε ο Ντάφι στο δίκτυο CNBC, προσθέτοντας πως «υπάρχει οπωσδήποτε μεγαλύτερος κίνδυνος» όσο συνεχίζεται το shutdown.

