Η Ελλάδα αγκαλιάζει τη δωρεά οργάνων – Ρεκόρ νέων εγγραφών στο Εθνικό Μητρώο

Η ενημέρωση έφερε αποτελέσματα. Δεκάδες χιλιάδες νέοι δωρητές.

Όταν μια κοινωνία είναι ώριμη να δεχτεί μια ιδέα, τότε μια εκστρατεία ενημέρωσης δεν αποδίδει απλώς καρπούς, αλλά μετατρέπεται σε ένα διδακτικό success story που αποδεικνύει πως, όταν θέλουμε, οι Έλληνες είμαστε ικανοί για το καλύτερο (και όχι μόνο για το χειρότερο, όπως είθισται να λέγεται). Του λόγου το αληθές αποδεικνύει η μεγάλη προσέλευση νέων δωρητών οργάνων στο Εθνικό Μητρώο Δωρεάς Οργάνων και Ιστών, μετά την επιτυχημένη καμπάνια του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ), σε συνεργασία με την ΗΔΙΚΑ και το Υπουργείο Υγείας. Έχοντας ήδη προ δεκαημέρου ξεπεράσει συνολικά τους 50.000 εγγεγραμμένους και με τους τελευταίους 15.000 εξ’ αυτών να έχουν προστεθεί στον προηγούμενο όγκο των 35.000 δωρητών οργάνων, μέσα σε χρονικό διάστημα –ρεκόρ των 10 ημερών (στις αρχές Οκτωβρίου), το Εθνικό Μητρώο Δωρεάς Οργάνων και Ιστών οδεύει προς τον διπλασιασμό των εγγεγραμμένων του. Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα, προ της επιτυχημένης καμπάνιας, η ιστοσελίδα του ΕΟΜ δεχόταν περί τις 5000 επισκέψεις μέσα σε ένα 10ημερο, ενώ μετά την υλοποίηση της η επισκεψιμότητα της εκτοξεύθηκε στις 65.000, δηλαδή 13πλασιάστηκε. Ακόμα πιο εντυπωσιακά εκτοξεύθηκαν οι εγγραφές στο Μητρώο των Δωρητών: Πριν την καμπάνια, περίπου 150 άτομα εγγράφονταν στο μητρώο την εβδομάδα και έως 200 άτομα εγγράφονταν το 10ημερο. Από τις 200 νέες εγγραφές, στο ίδιο διάστημα μετά την καμπάνια εγγράφτηκαν περισσότεροι από 15.000 νέοι δωρητές, αριθμός, που είναι κατά 75 φορές μεγαλύτερος!

Οι μισοί κάτοχοι άυλης συνταγογράφησης έλαβαν το email

Σε αυτό το στάδιο, η ΗΔΙΚΑ σε συνεργασία με τον ΕΟΜ απέστειλαν ενημερωτικό email σε 3,5 εκατ. συμπολίτες μας που διαθέτουν άυλη συνταγογράφηση από το σύνολο των περίπου 6 εκατ. πολιτών που διαθέτουν άυλη συνταγογράφηση στην επικράτεια. Η αποστολή των ενημερωτικών email θα επαναλαμβάνεται κάθε Οκτώβριο που γιορτάζεται η Ευρωπαϊκή Ημέρα Δωρεάς Οργάνων, Ιστών και Κυττάρων.

Αύλες οι νέες κάρτες των δωρητών οργάνων

Στο μεταξύ ο ΕΟΜ υφίσταται αναβάθμιση του πληροφοριακού του συστήματος και η παλαιά κάρτα Δωρητή Οργάνων που κατείχαν σε πλαστική μορφή οι παλαιοί εγγεγραμμένοι πλέον αντικαθίσταται με άυλη κάρτα η οποία θα είναι απευθείας περασμένη στο κινητό τηλέφωνο. Η νέα κάρτα όπως και όλα τα άλλα ψηφιακά έγγραφα (δίπλωμα οδήγησης, αστυνομική ταυτότητα, ψηφιακή κάρτα αναπηρίας, ψηφιακή κάρτα ΔΥΠΑ, ακαδημαϊκή ταυτότητα, ψηφιακή ασφαλιστική ικανότητα κτλ) θα είναι περασμένα στο Gov.gr Wallet.

Πώς γίνεται η προσθήκη στο wallet

Για να προσθέσει ένας πολίτης την κάρτα δωρητή οργάνων στο wallet, πρέπει πρώτα να δηλώσει την επιθυμία του εγγραφόμενος στο Εθνικό Μητρώο Δωρεάς Οργάνων και Ιστών μέσω της ιστοσελίδας Gov.gr ή του site του ΕΟΜ (https://www.eomdonors.gr/eom/). Αφού ο ενδιαφερόμενος ολοκληρώσει τη δήλωση, η κάρτα θα σταλεί στον ΕΟΜ, και μετά από λίγες ημέρες θα λάβει πίσω μια επιβεβαίωση. Μόλις λάβει την επιβεβαίωση μπορεί να προσθέσει την άυλη κάρτα στο wallet.

Πώς μπορούμε να γίνουμε δωρητές οργάνων βήμα-βήμα

1.Πρώτα, μεταβαίνουμε στην πλατφόρμα του Εθνικού Μητρώου Διοικητικών Διαδικασιών ή στο site του ΕΟΜ (https://www.eomdonors.gr/eom/).

2.Για την εγγραφή στο Μητρώο Δωρητών, συνδεόμαστε με τους κωδικούς Taxisnet.

3.Επιλέγουμε την επιλογή «Δήλωση Δωρεάς Οργάνων και Ιστών».

4.Συμπληρώνουμε την ηλεκτρονική φόρμα με τα στοιχεία μας και την επιθυμία μας για δωρεά.

5.Επιβεβαιώνουμε τη δήλωση για να ολοκληρωθεί η εγγραφή στο μητρώο.

6.Αναμένουμε την κάρτα στην διεύθυνσή που έχουμε δώσει.

7.Προσθέτουμε την κάρτα στο wallet μόλις την λάβουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία απευθυνόμαστε στο [email protected]

