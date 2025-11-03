Χρέη σε Εφορία και ΕΦΚΑ: Στο «ράφι» μέχρι νεωτέρας το ενιαίο πιστοποιητικό οικονομικής ενημερότητας

Στα «χαρτιά» παραμένει ο «γάμος» της φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Τεχνικά εμπόδια αναβάλλουν την εφαρμογή του μέτρου.

Καθυστερήσεις καταγράφονται στο σχέδιο συγχώνευσης της φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας σε ένα ενιαίο πιστοποιητικό το οποίο θα έσβηνε εστίες ταλαιπωρίας στις συναλλαγές των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Το σχέδιο, που είχε θεσπιστεί το 2022, παραμένει «στον πάγο» λόγω τεχνικών δυσκολιών, με άγνωστο εάν και πότε θα τεθεί σε λειτουργία.

Για να λειτουργήσει το ενιαίο πιστοποιητικό οικονομικής ενημερότητας, απαιτείται πλήρης διαλειτουργικότητα ανάμεσα στα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ και του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ). Η σύνδεση αυτή, κρίσιμη για την αυτόματη επαλήθευση στοιχείων, παραμένει τεχνικά πολύπλοκη, με αποτέλεσμα η εφαρμογή που αρχικά είχε προγραμματιστεί για τον Σεπτέμβριο του 2024 να μετατεθεί για το 2025, χωρίς σαφές νέο χρονοδιάγραμμα.

Τι προβλέπει ο νόμος

Ο νόμος 4934/2022 προβλέπει ότι κάθε πολίτης ή επιχείρηση θα μπορεί να εκδίδει το Ενιαίο Πιστοποιητικό Οικονομικής Ενημερότητας ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr. Το έγγραφο θα έχει πλήρη ισχύ για όλες τις συναλλαγές με το Δημόσιο, ιδιώτες και δικαστικές αρχές.

Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό:

- Το πιστοποιητικό θα περιλαμβάνει τα στοιχεία τόσο της φορολογικής όσο και της ασφαλιστικής ενημερότητας και θα γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτό σε κάθε νόμιμη χρήση, από μεταβιβάσεις ακινήτων μέχρι είσπραξη χρημάτων.

- Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ψηφιακά, με αυτόματο έλεγχο των στοιχείων. Αν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις, το πιστοποιητικό εκδίδεται με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τα ξεχωριστά έγγραφα φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Η έκδοση θα εμποδίζεται σε περίπτωση ληξιπρόθεσμων ή αρρύθμιστων οφειλών προς την ΑΑΔΕ ή τον ΕΦΚΑ.

- Τα δεδομένα για την έκδοση θα αντλούνται μέσω διαλειτουργικότητας από τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ και του ΕΦΚΑ, με τη διασφάλιση της διαδικασίας από το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η ισχύς του ενιαίου πιστοποιητικού θα είναι: