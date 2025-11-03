Η Ευρώπη σε «σταυροδρόμι»: Η νέα γεωπολιτική πραγματικότητα και η ανθεκτικότητα της EE

Το 4ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών στις Βρυξέλλες φιλοξενεί τον διάλογο για τη νέα ευρωπαϊκή πορεία.

Καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση διέρχεται μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο όπου οι παγκόσμιες γεωπολιτικές εξελίξεις και το ασταθές περιβάλλον επιτάσσουν μια δυναμική ευρωπαϊκή πολιτική, το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών στις Βρυξέλλες επιστρέφει για 4η χρονιά ανοίγοντας τον διάλογο για το μέλλον της Ευρώπης, την ανθεκτικότητα των θεσμών της και τη θέση της στην παγκόσμια γεωπολιτική ισορροπία.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, το Φόρουμ αποτελεί σημείο συνάντησης κορυφαίων αξιωματούχων, πολιτικών, επιχειρηματικών και ακαδημαϊκών προσωπικοτήτων στις Βρυξέλλες θέτοντας επί τάπητος στρατηγικά ζητήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια κρίσιμη συγκυρία για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη για την Ανατολική Μεσόγειο.

Η Ευρώπη σε νέα τροχιά: Από την κρίση στις νέες στρατηγικές

Ανάμεσα στις θεματικές που θα συζητηθούν στο 4ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών στις Βρυξέλλες είναι η ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική σε έναν κόσμο συγκρούσεων, η ενεργειακή ασφάλεια με έμφαση στη συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο, η επαναθωράκιση της άμυνας της Ευρώπης ως απάντηση στον πολυπολικό κόσμο, η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η δημογραφική καμπή και ο επαναπροσδιορισμός της οικονομικής πολιτικής της Ευρώπης μέσα από εμπορικές στρατηγικές συμφωνίες.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον ρόλο της Ελλάδας και της Κύπρου στην αντιμετώπιση κοινών ευρωπαϊκών προκλήσεων και στην προώθηση της ενότητας των κρατών μελών, ενόψει των Ευρωπαϊκών Προεδριών τους.

Τέλος, στο επίκεντρο θα βρεθούν οι προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με έμφαση στις στρατηγικές προσέλκυσης επενδύσεων, ενίσχυσης της καινοτομίας και σύγκλισης με την ευρωπαϊκή οικονομία, στο πλαίσιο μιας πιο συνεκτικής και ανταγωνιστικής Ευρώπης.

Μεταξύ των διακεκριμένων διεθνών προσωπικοτήτων που θα συμμετέχουν είναι οι: Kerstin Jorna, Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γεράσιμος Θωμάς, Γενικός Διευθυντής Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Markus J. Beyrer, Γενικός Διευθυντής, Business Europe, Tomas Anker Christensen, Εμπειρογνώμονας του Υπουργικού Συμβουλίου, Ανώτερος Σύμβουλος του Ευρωπαίου Επιτρόπου Dan Jørgensen, Τζέφρι Πάιατ, Βοηθός Υπουργός Εξωτερικών, Ενεργειακοί Πόροι (2022-2025), Agnieszka Bartol, Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Πολωνίας στην ΕΕ, Burkard Schmitt, Διευθυντής Άμυνας και Ασφάλειας, Ένωση Αεροδιαστημικής, Ασφάλειας και Αμυντικών Βιομηχανιών της Ευρώπης.

Για τη διαμόρφωση πολιτικών και στρατηγικών στην Ευρώπη και την ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου, θα συζητήσουν σημαντικοί παράγοντες χάραξης πολιτικής όπως οι: Gert Jan Koopman, Γενικός Διευθυντής Διεύρυνσης & Ανατολικής Γειτονίας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Nemanja Starović, Υπουργός Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, Δημοκρατία της Σερβίας, Predrag Zenović, Επικεφαλής Διαπραγματευτής για την ένταξη του Μαυροβουνίου στην ΕΕ, Beate Gminder, Γενική Διευθύντρια, DG Migration and Home Affairs, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Benedetta Berti, Γενική Γραμματέας, Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΝΑΤΟ, Paul Ferneyhough, Executive Vice President & Chief Financial Officer, Eldorado Gold Corporation, Luc Tholoniat, Διευθυντής, Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών Υποθέσεων, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Guntram Wolff, Senior Fellow, Bruegel, Καθηγητής Οικονομικών, Université Libre de Bruxelles,Κώστας Σαλβαράς, Αντιπρόεδρος ΝΑ Ευρώπης, Philip Morris International, Gemma Webb, Διευθύνουσα Σύμβουλος, RetuRO SGR.

Επίσης, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται και οι τοποθετήσεις των: Κώστας Καδής, Επίτροπος Αλιείας και Ωκεανών, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Άννυ Ποδηματά, Διευθύντρια Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, VIOHALCO, Αντιπρόεδρος, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2011-2014), Μαργαρίτης Σχοινάς, Αντιπρόεδρος (2019-2024), Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Πάνος Λώλος, Γενικός Διευθυντής Κλάδου Χαλκού, ElvalHalcor S.A., Ελλάδα, Θεόδωρος Τζούρος, Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής, Ανώτερος Γενικός Διευθυντής Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής, Τράπεζα Πειραιώς, Χρήστος Σταϊκούρας, Βουλευτής, Καθηγητής στο Ο.Π.Α, Υπουργός Οικονομικών (2019-2023), Υπουργός Υποδομών & Μεταφορών (2023-2025), Γιώργος Παγουλάτος, Πρέσβης, Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΟΣΑ, Μαρία Δεμερτζή, Επικεφαλής του The Conference Board στις Βρυξέλλες, Λουκάς Τσούκαλης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΛΙΑΜΕΠ, Νίκος Βέττας, Γενικός Διευθυντής, IOBE.