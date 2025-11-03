Flexopack: Διάθεση 74.000 μετοχών σε 21 στελέχη

Πλέον το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των €6.449.556,96, διαιρούμενο σε 11.943.624 κοινές, ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,54 Ευρώ εκάστης.

Την ολοκλήρωση του Προγράμματος Διάθεσης Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών ανακοίνωσε η Flexopack. Στο πλαίσιο του προγράμματος, 21 στελέχη άσκησαν δικαιώματα για την αγορά 74.400 νέων κοινών μετοχών με τιμή διάθεσης 3 ευρώ ανά μετοχή.

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ανήλθε σε 40.176 ευρώ, ενώ η διαφορά υπέρ το άρτιο ύψους 183.024 ευρώ καταχωρήθηκε σε ειδικό αποθεματικό. Μετά την αύξηση, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώθηκε σε 6.449.556,96 ευρώ, και οι νέες μετοχές θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η ανακοίνωση της Flexopack:

Η «FLEXOPACK A.E.» (καλουμένη εφεξής χάριν συντομίας ως «Εταιρεία»), σε συνέχεια της σχετικής από 22.10.2025 ανακοινώσεώς της, πληροφορεί το επενδυτικό κοινό αναφορικά με τα τελικά στοιχεία από την εφαρμογή του Προγράμματος Διάθεσης Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών (Stock Option Plan), το οποίο θεσπίσθηκε δυνάμει της από 10.07.2023 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, σε εκτέλεση της από 16.06.2023 αποφάσεως της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, ως εξής:

1. Κατά το χρονικό διάστημα από την 30.06.2025 έως την 30.09.2025, είκοσι ένα (21) στελέχη της Εταιρείας προέβησαν σε έγγραφη δήλωση για την άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών, ενώ κατέθεσαν εμπροθέσμως και δη έως την 20.10.2025 το σχετικό ποσό στον τηρούμενο επ’ ονόματι της Εταιρείας ειδικό τραπεζικό λογαριασμό.

2. Συνολικά διατέθηκαν 74.400 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,54 Ευρώ εκάστης.

3. Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ανήλθε σε 3,00 Ευρώ ανά μετοχή.

4. Η καταβολή σε μετρητά του τιμήματος για την αγορά των ανωτέρω μετοχών ολοκληρώθηκε εμπροθέσμως και ανήλθε σε 223.200,00 Ευρώ.

5. (α) Την 24.10.2025 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης (ΚΑΚ) 5610134 δια της Διεύθυνσης Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ως αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής, το από 22.10.2025 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 40.176,00 Ευρώ με την καταβολή μετρητών και την έκδοση 74.400 νέων κοινών, ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία 0,54 Ευρώ και τιμή διάθεσης 3,00 Ευρώ ανά μετοχή, της διαφοράς μεταξύ της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών και της ονομαστικής αξίας αυτών, εξ Ευρώ 183.024,00 αχθείσας σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και (β) την 31.10.2025 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης (ΚΑΚ) 5616614 δια της Διεύθυνσης Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ως αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής, το από 29.10.2025 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με την πιστοποίηση της καταβολής του ποσού της ανωτέρω αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20 και 113 του ν. 4548/2018.

Σημειώνεται ότι, κατόπιν της ως άνω αυξήσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των 6.449.556,96 Ευρώ, διαιρούμενο σε 11.943.624 κοινές, ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,54 Ευρώ εκάστης.

6. Η Εταιρεία θα προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό εν γένει πλαίσιο, προκειμένου οι νέες μετοχές να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.