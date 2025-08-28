Η UniCredit αυξάνει τη συμμετοχή της στην Alpha Bank στο 26%

H UniCredit προέβη στη σύναψη συναλλαγών χρηματοοικονομικών προϊόντων με επενδυτικές τράπεζες, που αφορούν στην απόκτηση ποσοστού περί το 5% στην Alpha Bank, αυξάνοντας έτσι τη συνολική της συμμετοχή στην Alpha Bank σε ποσοστό που ανέρχεται σε 26% περίπου.

Τη συμμετοχή της στην Alpha Bank κατά περίπου 5% αυξάνει η Unicredit, ανεβάζοντας το συνολικό ποσοστό της σε περίπου 26%.

Με αυτόν τον τρόπο η Unicredit κάνει ακόμη πιο ισχυρό το αποτύπωμά της στην Ελλάδα, με την κίνηση να αντικατοπτρίζει τη στρατηγική σημασία που έχει για την ιταλική τράπεζα η συνεργασία με την Alpha Bank αλλά και την εμπιστοσύνη της στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

Σε σχετική ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η εξέλιξη αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των εποπτικών εγκρίσεων που έχει ήδη ζητήσει η UniCredit ώστε να δύναται να φτάσει μέχρι το 29,99% του μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Bank, ενώ η θέση της άνω του 9,99%, συνεχίζει να διατηρείται μέσω χρηματοοικονομικών παραγώγων μέχρι τη λήψη της σχετικής έγκρισης από τις αρμόδιεςαρχές, οπότε και θα μετατραπεί σε μετοχές.

Μια συνεργασία που ήδη αποδίδει

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, η στρατηγική συνεργασία των δύο ομίλων, που ξεκίνησε πριν από λιγότερο από δύο χρόνια, έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο δυναμικούς πυλώνες ανάπτυξης για αμφότερες τις πλευρές. Οι συνέργειες που έχουν δημιουργηθεί καλύπτουν πλέον ένα ευρύ φάσμα τραπεζικών εργασιών: asset & wealth management, transaction banking, trade finance, advisory, διεθνή κοινοπρακτικά δάνεια και bancassurance.

Ήδη οι τομείς αυτοί αποδίδουν χειροπιαστά αποτελέσματα, ενισχύοντας την κερδοφορία και βελτιώνοντας την εμπειρία χιλιάδων πελατών στην Ελλάδα όσο και στις διεθνείς αγορές. Η συνεργασία αυτή δίνει τη δυνατότητα στην Alpha Bank να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία και το διεθνές δίκτυο της UniCredit, ενώ η UniCredit επωφελείται από την ισχυρή παρουσία και την ιστορική σχέση εμπιστοσύνης που έχει η Alpha με την ελληνική και κυπριακή αγορά.

Andrea Orcel: «Πολύ πέρα από τις προσδοκίες»

Ανακοινώνοντας την περαιτέρω αύξηση της συμμετοχής στην Alpha Bank, ο Διευθύνων Σύμβουλος της UniCredit, Andrea Orcel, σχολίασε:

«Η επένδυσή μας στην Alpha έχει αποδώσει πολύ πέρα από τις προσδοκίες και συνεχίζει να αποτελεί κομβικό πεδίο ανάπτυξης για τον Όμιλό μας. Η ισχυρή και αμοιβαία επωφελής συνεργασία έχει ωφελήσει εξίσου τους πελάτες, τους μετόχους και τους ανθρώπους μας,

και τα καλύτερα βρίσκονται μπροστά μας. Η συνεργασία αυτή αποτελεί ξεκάθαρη απόδειξη του τί μπορεί να προσφέρει η “ομοσπονδιακή” προσέγγιση της UniCredit σε άλλα χρηματοδοτικά ιδρύματα που κατέχουν ηγετική θέση στις χώρες τους στην Ευρώπη. Η σχέση μας με την Alpha και η ποιότητα των ανθρώπων της παραμένουν ο ακρογωνιαίος λίθος της μέχρι σήμερα και της μελλοντικής μας επιτυχίας.

Είμαστε ευγνώμονες προς την Ελληνική Κυβέρνηση, την Τράπεζα της Ελλάδος και τους λοιπούς ελληνικούς θεσμούς για την θερμή υποδοχή, την ενθάρρυνση της επένδυσής μας και τη διαρκή, άμεση, ανοιχτή και εποικοδομητική συνεργασία τους μαζί μας.»

Βασίλης Ψάλτης: «Ψήφος εμπιστοσύνης και προοπτικής»

Ο CEO του Ομίλου Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, δήλωσε:

«Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την απόφαση της UniCredit να αυξήσει περαιτέρω τη συμμετοχή της στην Alpha Bank, εξέλιξη που συνιστά έμπρακτη επιβεβαίωση των απτών αποτελεσμάτων της στρατηγικής μας συνεργασίας, και ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της τράπεζάς μας.

Εργαζόμαστε συστηματικά μαζί με τον στρατηγικό μας εταίρο με στόχο τη δημιουργία αξίας για τους πελάτες και τους μετόχους μας, αξιοποιώντας την εκτεταμένη διεθνή παρουσία της UniCredit και ανοίγοντας νέους ορίζοντες για διασυνοριακή συνεργασία και ανάπτυξη. Η σχέση μας αναδεικνύει, επίσης, πώς η στενότερη συνεργασία ανάμεσα στις κορυφαίες ευρωπαϊκές τράπεζες μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση ενός πιο ανθεκτικού και ανταγωνιστικού ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού τομέα. Μαζί με την UniCredit, παραμένουμε προσηλωμένοι στην ενίσχυση της ανάπτυξης και του μετασχηματισμού της ελληνικής και κυπριακής οικονομίας, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην εμβάθυνση της ευρωπαϊκής τραπεζικής ολοκλήρωσης προς όφελος των μετόχων και των πελατών μας».

Το επόμενο βήμα

Η αύξηση του ποσοστού στο 26% αποτελεί ένα ακόμη βήμα στη διαδρομή που έχει χαράξει η UniCredit, καθώς έχει αιτηθεί άδεια από τις Εποπτικές Αρχές για να φτάσει έως το 29,99% στην Alpha Bank. Η ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας θα έχει ως αποτέλεσμα η UniCredit να ενοποιεί σχεδόν το ένα τρίτο των καθαρών κερδών της Alpha Bank στα δικά της αποτελέσματα, σηματοδοτώντας ακόμη πιο στενή στρατηγική σύνδεση των δύο ομίλων.

Παράλληλα με τις ισχυρές επιδόσεις της μετοχής και το αυξανόμενο ενδιαφέρον τωνδιεθνών επενδυτών για την Alpha Bank, υπενθυμίζεται ότι η τράπεζα ξεκινάει εντός των επόμενων ημερών το πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους €211 εκατ. για τη χρήση

2024, δείχνοντας την ισχυρή κεφαλαιακή της θέση και την προσήλωσή της στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους, τους οποίους επιπλέον θα ανταμείψει με προμέρισμα από την τρέχουσα χρήση.

Μια συνεργασία – οδηγός για την Ευρώπη

Η σχέση Alpha Bank – UniCredit εξελίσσεται σε υπόδειγμα συνεργασίας ευρωπαϊκών τραπεζών: συνδυάζει τη δύναμη της τοπικής παρουσίας με την προστιθέμενη αξία της διεθνούς εμπειρίας, υπηρετώντας πελάτες, μετόχους και κοινωνίες. Σε μια περίοδο που η Ευρώπη επιδιώκει μεγαλύτερη σύγκλιση και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της, η συνεργασία αυτή δείχνει πώς οι εθνικοί πρωταθλητές μπορούν να γίνουν μέρος ενός ευρύτερου, πιο ισχυρού ευρωπαϊκού τραπεζικού οικοσυστήματος.