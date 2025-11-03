Επιχειρήσεις | Ελλάδα

ΘΕΟΝΗ: Ανανέωση θητείας του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας

Newsroom
Ανανέωση της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Σε σώμα συγκροτήθηκε εκ νέου το διοικητικό συμβούλιο της ΘΕΟΝΗ, διατηρώντας αναλλοίωτη τη σύνθεσή του, ως εξής:

-Δημήτριος Τσέλιος του Βασιλείου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
-Δημοσθένης Αναστασίου του Κλεάνθη, Αντιπρόεδρος
-Ορθόδοξος Νεοφύτου του Χριστοδούλου, Μέλος Δ.Σ.
-Γιάννης – Νίκος Νικήτας του Νικολάου, Μέλος Δ.Σ.
-Νικόλαος Κωστόπουλος του Αγγέλου, Μέλος Δ.Σ.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, «η επανεκλογή του ίδιου Διοικητικού Συμβουλίου συνιστά ψήφο εμπιστοσύνης στη στρατηγική που ακολουθεί η εταιρεία τα τελευταία χρόνια, καθώς και στην επιτυχημένη πορεία ανάπτυξης της ΘΕΟΝΗ στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Υπό την καθοδήγηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Δημήτρη Τσέλιου, η ΘΕΟΝΗ Α.Ε. έχει εδραιώσει τη θέση της ως μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες στον κλάδο του φυσικού μεταλλικού νερού, επενδύοντας σταθερά σε καινοτομία, ποιότητα, βιωσιμότητα και εξωστρέφεια.

Η ανανέωση της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου επισφραγίζει τη συνέχεια ενός οράματος που στηρίζεται σε ισχυρές αξίες, συνεχή εξέλιξη και αφοσίωση στην προσφορά του πολυτιμότερου αγαθού της φύσης – του νερού – στην πιο αγνή και ποιοτική μορφή του».

