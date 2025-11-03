Τρίπολη: Σύσκεψη στην Τρίπολη υπό τον Γ. Κεφαλογιάννη για συντονισμό του κρατικού μηχανισμού ενόψει της χειμερινής περιόδου

Ευρεία συντονιστική σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σήμερα, Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025, στην Τρίπολη, με πρωτοβουλία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη, με τη συμμετοχή του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Δημήτρη Πτωχού καθώς και εκπροσώπων όλων των συναρμόδιων φορέων.

Ευρεία συντονιστική σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σήμερα, Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025, στην Τρίπολη, με πρωτοβουλία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη, με τη συμμετοχή του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Δημήτρη Πτωχού καθώς και εκπροσώπων όλων των συναρμόδιων φορέων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, σκοπός της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου ήταν ο αποτελεσματικός συντονισμός του κρατικού μηχανισμού και η ενίσχυση της ετοιμότητας όλων των εμπλεκόμενων φορέων ενόψει της χειμερινής περιόδου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και εντάσσεται στο πλαίσιο των επισκέψεων του Υπουργείου σε Περιφέρειες της χώρας, με στόχο τον συντονισμό και την προετοιμασίας της επιχειρησιακής ετοιμότητας σε τοπικό επίπεδο.

Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης, κατά τη δήλωσή του πριν από την έναρξη της σύσκεψης, τόνισε τη σημασία του συντονισμού και της προετοιμασίας όλων των φορέων ενόψει της χειμερινής περιόδου, επισημαίνοντας:

«Σε συνεργασία με τον Περιφερειάρχη κ. Δημήτρη Πτωχό, πραγματοποιούμε σήμερα το συντονιστικό της Περιφέρειας με δύο βασικούς άξονες: την αποτίμηση της αντιπυρικής περιόδου που μόλις ολοκληρώθηκε και την προετοιμασία για τη χειμερινή περίοδο, ιδίως για τα πλημμυρικά φαινόμενα και τις χιονοπτώσεις. Θέλουμε να είμαστε όσο το δυνατόν καλύτερα προετοιμασμένοι για ό,τι έκτακτο προκύψει τους επόμενους μήνες».

Ο κ. Κεφαλογιάννης ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη, τους Δημάρχους και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για τη συνεργασία τους κατά τη δύσκολη αντιπυρική περίοδο, σημειώνοντας ότι «χρόνο με τον χρόνο, ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας, σε συνεργασία με την Περιφέρεια και τους Δήμους, γίνεται όλο και πιο ισχυρός».

Στη συνέχεια, κατά την τοποθέτησή του στη σύσκεψη, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι σκοπός της σημερινής συνάντησης δεν είναι η ανάλυση των αυτονόητων, αλλά η ουσιαστική καταγραφή και αντιμετώπιση των ζητημάτων που κάθε χρόνο προκαλούν δυσκολίες στη διαχείριση των ακραίων καιρικών φαινομένων, όπως οι πλημμύρες, οι χιονοπτώσεις και ο παγετός.

Όπως τόνισε, «η εμπειρία έχει δείξει ότι οι προκλήσεις εντοπίζονται κυρίως σε πέντε βασικούς άξονες: στις αρμοδιότητες των φορέων, στις κρίσιμες υποδομές, στη χρήση των επίσημων προγνώσεων της ΕΜΥ, στη διαθεσιμότητα εξοπλισμού και συμβάσεων, καθώς και στη συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων δικτύων και οργανισμών».

Ο κ. Κεφαλογιάννης επισήμανε ότι «η ασάφεια ή η επικάλυψη αρμοδιοτήτων μεταξύ Περιφερειών και Δήμων οδηγεί συχνά σε καθυστερήσεις, ενώ είναι κρίσιμο να υπάρχει έγκαιρος καθορισμός των ευθυνών, ιδίως σε τομείς όπως οι καθαρισμοί ρεμάτων και οι αποχιονισμοί». Παράλληλα, αναφέρθηκε στη σημασία της διαρκούς επικαιροποίησης των λιστών κρίσιμων υποδομών, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία νοσοκομείων, σχολείων και άλλων ζωτικών σημείων, ακόμη και σε συνθήκες έντονων φαινομένων.

Επιπλέον, ο Υπουργός σημείωσε ότι «είναι απαραίτητο όλες οι υπηρεσίες να βασίζονται αποκλειστικά στις επίσημες προγνώσεις και τα Έκτακτα Δελτία της ΕΜΥ, προκειμένου να υπάρχει κοινή γλώσσα και συντονισμός στον τρόπο λήψης αποφάσεων». Τόνισε επίσης τη σημασία της έγκαιρης προετοιμασίας όσον αφορά τις μισθώσεις μηχανημάτων, τη διαθεσιμότητα αλατιού και τη συντήρηση του στόλου, καθώς «η καθυστέρηση σε αυτά τα στάδια μπορεί να οδηγήσει σε κατάρρευση της επιχειρησιακής αλυσίδας».

Κλείνοντας, ο κ. Κεφαλογιάννης υπογράμμισε ότι «η αποτελεσματική συνεργασία όλων των φορέων – Περιφερειών, Δήμων, ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ, ΟΣΕ, και παραχωρησιούχων αυτοκινητοδρόμων – αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχία του σχεδιασμού και την άμεση ανταπόκριση σε οποιαδήποτε κρίση». Ο στόχος, όπως είπε, «είναι μέσα από τέτοιες συναντήσεις να εντοπίζουμε έγκαιρα τις αδυναμίες, να ανταλλάσσουμε καλές πρακτικές και να ενισχύουμε τη συνολική ετοιμότητα του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας».

Στη σύσκεψη, μετείχαν ακόμη, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, κ. Νίκος Παπαευσταθίου, ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας, οι Βουλευτές, Κορινθίας κ. Μαριλένα Σούκουλη - Βιλιάλη, Μεσσηνίας κ. Περικλής Μαντάς, ο Γενικός Διευθυντής Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, κ. Βαγγέλης Γκουντούφας, Αντιπεριφερειάρχες, Δήμαρχοι, ο Περιφερειακός Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας κ. Λάμπρος Τζούμης, ο Γενικός Επιθεωρητής Νοτίου Ελλάδος, Αντιστράτηγος Π.Σ. Χρήστος Πλατάς, ο Συντονιστής Επιχειρήσεων Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Νήσων, Υποστράτηγος Π.Σ. Βασίλειος Σολδάτος, ο Διοικητής ΠΕ.ΠΥ.Δ Πελοποννήσου, Αρχιπύραρχος Ανδρέας Καπουράλος, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού, των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, Διοικητές Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομών και Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, του ΕΚΑΒ, του ΔΕΔΔΗΕ, του ΑΔΜΗΕ, των Δασαρχείων, των παραχωρησιούχων εταιρειών των αυτοκινητοδρόμων και εκπρόσωποι των εθελοντικών ομάδων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας καθώς και άλλων κρίσιμων επιχειρησιακών και τεχνικών υπηρεσιών και φορέων.