Κατά 4,655% αυξήθηκε η θέση της UniCredit στην Alpha Bank

Με την αύξηση της συμμετοχής σε χρηματοοικονομικά προϊόντα δύναται να αποκτήσει επιπλέον 107.770.830 κοινών μετοχών της Eurobank.

Κατά 4,655% αύξησε τη θέση της στην Alpha Bank η UniCredit, σύμφωνα με ανακοίνωσή της.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Κατ’ εφαρμογή του Ν. 3556/2007, η Alpha Bank A.E. («Alpha Bank») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σύμφωνα με την από 28 Αυγούστου 2025 γνωστοποίηση της UniCredit S.p.A («UniCredit») στο πλαίσιο του άρθρου 11 παρ. 1 (β) του Ν. 3556/2007, την 25.8.2025 αυξήθηκε η συμμετοχή της τελευταίας σε χρηματοοικονομικά προϊόντα, με προεπιλεγμένη μέθοδο το χρηματικό διακανονισμό και εναλλακτικά το φυσικό διακανονισμό, τα οποία υπό την αίρεση του φυσικού διακανονισμού και της εξασφάλισης όλων των εποπτικών εγκρίσεων, δύνανται να οδηγήσουν στην απόκτηση επιπλέον 107.770.830 κοινών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, που αντιστοιχούν στο 4,655% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Alpha Bank.

