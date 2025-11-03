Πολιτική | Ελλάδα

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας
Με τον Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας κ. Μακάριο συναντήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με ενημέρωση από το γραφείο τύπου του πρωθυπουργού.

Με τον Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας κ. Μακάριο συναντήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με ενημέρωση από το γραφείο τύπου του πρωθυπουργού.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι δύο άνδρες συζήτησαν την τεράστια προσφορά της Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας στον Ελληνισμό της Αυστραλίας, καθώς και την πρόθεση του Κυριάκου Μητσοτάκη να επισκεφθεί την Αυστραλία μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Άνοιξε η πλατφόρμα - Δείτε τι θα πληρώσετε

Χρέη σε Εφορία και ΕΦΚΑ: Στο «ράφι» μέχρι νεωτέρας το ενιαίο πιστοποιητικό οικονομικής ενημερότητας

Από τον Αργυρό στα ενεργειακά η Κίμπερλι - Η χαμένη μάχη των ΕΛΤΑ - ΠΑΣΟΚ στα Τρίκαλα - Έσκασε το Κύμα

tags:
Κυριάκος Μητσοτάκης
Αυστραλία
Εκκλησία
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider