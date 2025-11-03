Μεγάλη υπερκάλυψη στην έκδοση ομολόγου της Eurobank - Προσφορές άνω των €2,5 δισ.

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για προσφορές που υπερβαίνουν τα 2,5 δισ. ευρώ, με το κουπόνι να κινείται κοντά στο 6,25%.

Μεγάλη υπερκάλυψη σημειώνεται στην ύψους €600 εκατ. έκδοση ομολόγου από τη Eurobank.

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για προσφορές που κινούνται άνω των 2,5 δισ. ευρώ, ήτοι για υπερκάλυψη πάνω από 4 φορές, με το κουπόνι να κινείται κοντά στο 6,25%.

Υπενθυμίζεται ότι οι αρχικές εκτιμήσεις τοποθετούσαν το κουπόνι στα επίπεδα του 6,625%.

Τη διαχείριση της έκδοσης έχουν αναλάβει οι Barclays, Commerzbank, Goldman Sachs, HSBC, Morgan Stanley και Nomura, ενώ Ambrosia και Euroxx λειτουργούν ως συν-διαχειριστές.