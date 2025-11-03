Πιο ανήσυχος για τον πληθωρισμό παρά για την αγορά εργασίας ο Goolsbee της Fed

Ο διοικητής της Federal Reserve του Σικάγο Austan Goolsbee δήλωσε ότι θέλει να δει περισσότερα οικονομικά στοιχεία προτού αποφασίσει πώς θα ψηφίσει στη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής του Δεκεμβρίου.

Ο διοικητής της Federal Reserve του Σικάγο Austan Goolsbee δήλωσε ότι θέλει να δει περισσότερα οικονομικά στοιχεία προτού αποφασίσει πώς θα ψηφίσει στη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής του Δεκεμβρίου, προειδοποιώντας ωστόσο ότι αυτή τη στιγμή ανησυχεί περισσότερο για τον πληθωρισμό παρά για την απασχόληση.

«Δεν έχω αποφασίσει ακόμη για τη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου», είπε ο Goolsbee τη Δευτέρα σε συνέντευξή του στο Yahoo Finance. «Με ανησυχεί η πλευρά του πληθωρισμού, καθώς βλέπουμε τον δείκτη πάνω από τον στόχο για τέσσερα και πλέον χρόνια και να κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση».

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της Fed, ανάμεσά τους και ο Goolsbee, ψήφισαν στο τέλος Οκτωβρίου (28–29/10) υπέρ μιας μείωσης του βασικού επιτοκίου κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες, τη δεύτερη συνεχόμενη, σε μια προσπάθεια να στηρίξουν την επιβραδυνόμενη αγορά εργασίας.

Ωστόσο, στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε, ο πρόεδρος της Fed Τζερόμ Πάουελ προειδοποίησε ότι μια νέα μείωση των επιτοκίων στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου -την οποία προεξοφλούν οι αγορές- δεν είναι δεδομένη.

Όπως σημειώνει το Yahoo Finance, αρκετά μέλη της Fed ανησυχούν ολοένα και περισσότερο ότι ο πληθωρισμός, που βρισκόταν στο 3% τον Σεπτέμβριο σε ετήσια βάση, δεν αποκλιμακώνεται αρκετά γρήγορα προς τον στόχο του 2%, ενώ η ανθεκτικότητα της αμερικανικής οικονομίας ενδέχεται να αναζωπυρώσει τις πληθωριστικές πιέσεις.

Φώτο: @associatedpress