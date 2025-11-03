Η προθεσμία εξόφλησης λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2025. Τα πρόστιμα. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι φορολογούμενοι.

Αναρτημένα βρίσκονται τα ειδοποιητήρια για τα τέλη κυκλοφορίας του 2026 στην πλατφόρμα myCAR της ΑΑΔΕ. Οι ιδιοκτήτες οχημάτων πλέον ενημερώνονται για τα ποσά και να προγραμματίσουν έγκαιρα την πληρωμή τους. Η προθεσμία εξόφλησης λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2025, με τα ποσά να παραμένουν σταθερά και τα πρόστιμα να καραδοκούν για όσους αμελήσουν να πληρώσουν εγκαίρως.

Πόσα είναι τα τέλη κυκλοφορίας

Το ύψος των τελών υπολογίζεται με βάση την πρώτη άδεια κυκλοφορίας του οχήματος:

Για αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν στην Ελλάδα έως 31 Οκτωβρίου 2010, τα τέλη υπολογίζονται με βάση τον κυβισμό. Για παράδειγμα για ΙΧ 1.200 κυβικών εκατοστών τα τέλη κυκλοφορίας ανέρχονται σε 135 ευρώ, για 1.200 κυβικά τα τέλη αυξάνονται σε 280 ευρώ ενώ για 2.000 κυβικά ο λογαριασμός θα γράφει 690 ευρώ Για οχήματα που κυκλοφόρησαν από 1η Νοεμβρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2020, τα τέλη καθορίζονται με βάση τις εκπομπές CO₂, ενώ τα «καθαρά» οχήματα απαλλάσσονται πλήρως. Για τα νεότερα οχήματα, με πρώτη ταξινόμηση από 1η Ιανουαρίου 2021, ισχύει διαφοροποιημένο σύστημα που ευνοεί τα πιο φιλικά προς το περιβάλλον αυτοκίνητα. Όσα εκπέμπουν έως 122 γρ/χλμ απαλλάσσονται πλήρως. Όσα υπερβαίνουν τα 281 γρ/χλμ καταβάλλουν 2,85 ευρώ/γραμμάριο.

Τέλη Κυκλοφορίας 2026 - Τα πρόστιμα

Η μη έγκαιρη εξόφληση των τελών κυκλοφορίας φέρνει πρόστιμο το οποίο υπολογίζεται ως εξής:

25% επί του τέλους αν πληρωθούν εντός Ιανουαρίου

50% επί του τέλους αν πληρωθούν τον Φεβρουάριο

100% επί του τέλους, αν πληρωθούν από 1ης Μαρτίου και μετά

Σε κάθε περίπτωση, το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι κάτω από 30 ευρώ. Για παράδειγμα, τέλη ύψους 100 ευρώ ανεβαίνουν στα 125 ευρώ αν εξοφληθούν τον Ιανουάριο, στα 150 ευρώ αν πληρωθούν τον Φεβρουάριο και στα 200 ευρώ από τον Μάρτιο.

Τέλη Κυκλοφορίας 2026 - Τι πρέπει να γνωρίζουν οι φορολογούμενοι

Πριν φτάσουν τα ειδοποιητήρια με τα νέα τέλη κυκλοφορίας, οι κάτοχοι οχημάτων πρέπει να γνωρίζουν μεταξύ άλλων:

Μεταβίβαση οχήματος: Εάν ένα όχημα αλλάξει χέρια μέσα στο 2025, τα τέλη του 2026 τα πληρώνει ο κάτοχος της 1ης Ιανουαρίου του νέου έτους. Συνιδιοκτησία: Όταν ένα όχημα ανήκει σε περισσότερους ιδιοκτήτες, εκδίδονται ειδοποιητήρια για κάθε ΑΦΜ. Τα τέλη είναι αδιαίρετα, και αρκεί να τα πληρώσει ένας. Αν δεν εξοφληθούν, όλοι ευθύνονται για ολόκληρο το ποσό. Ακινησία: Οι ιδιοκτήτες μπορούν να θέσουν το όχημά τους σε ακινησία ηλεκτρονικά μέσω myCAR, ώστε να μην επιβαρυνθούν με τα τέλη του 2026. Η προθεσμία λήγει στις 31 Δεκεμβρίου. Όσοι, ωστόσο, δηλώσουν ακινησία και εντοπιστούν να κυκλοφορούν τα οχήματά τους ή να τα έχουν σταθμεύσει σε διαφορετικό σημείο από αυτό που έχουν δηλώσει, θα κληθούν να πληρώσουν πρόστιμο 10.000 ευρώ, που ανεβαίνει στα 30.000 ευρώ σε περίπτωση υποτροπής, ενώ αφαιρείται και το δίπλωμα για τρία χρόνια.

Παράλληλα, από την εφαρμογή myCAR της ΑΑΔΕ, οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να: