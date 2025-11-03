«Κλίμα φόβου και εκβιασμοί» από τους Αμερικανούς στις διαπραγματεύσεις για τη ναυτιλία - Η διαφοροποίηση της Ελλάδας

Σφοδρές πιέσεις και ακόμη και προσωπικές απειλές καταγγέλλουν ότι δέχθηκαν Ευρωπαίοι διαπραγματευτές από Αμερικανούς αξιωματούχους, σύμφωνα με το Politico.

Σφοδρές πιέσεις και ακόμη και προσωπικές απειλές καταγγέλλουν ότι δέχθηκαν Ευρωπαίοι διαπραγματευτές από Αμερικανούς αξιωματούχους, κατά τη διάρκεια κρίσιμων συνομιλιών στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO) στο Λονδίνο για νέους κανόνες «πράσινης» ναυτιλίας, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Politico.

Από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μόνο η Ελλάδα και η Κύπρος διαφοροποιήθηκαν από τη γραμμή των Βρυξελλών, ψηφίζοντας υπέρ της αναβολής της επιβολής ενός διεθνούς φόρου άνθρακα στη ναυτιλία -θέση που ταυτίστηκε τελικά με εκείνη των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε στο Politico ότι η στάση της Αθήνας δεν οφείλεται σε αμερικανικές πιέσεις.

«Είχαμε ήδη εκφράσει τις επιφυλάξεις μας πολύ πριν εμπλακούν οι ΗΠΑ», είπε, προσθέτοντας: «Θέλω να είμαι απολύτως σαφής… δεν μίλησα με τον πρόεδρο Τραμπ για το θέμα αυτό».

Η Ελλάδα, με μία από τις μεγαλύτερες ναυτιλιακές βιομηχανίες παγκοσμίως, θεωρεί ότι ένα τέτοιο μέτρο θα επιβάρυνε δυσανάλογα τους πλοιοκτήτες και θα έπληττε την ανταγωνιστικότητα του κλάδου, σημειώνει το Politico.

Απειλές για βίζες και επιχειρηματικά αντίποινα

Σύμφωνα με το Politico, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι που συμμετείχαν στις συνομιλίες ανέφεραν ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές κατέφυγαν σε πρωτοφανείς τακτικές εκφοβισμού, προειδοποιώντας τους ότι θα υπάρξουν «προσωπικές συνέπειες» αν δεν συνταχθούν με τη θέση της Ουάσιγκτον.

Ένας Ευρωπαίος αξιωματούχος αποκάλυψε ότι διαπραγματευτές «κλήθηκαν στην αμερικανική πρεσβεία στο Λονδίνο», όπου δέχθηκαν απειλές για διακοπή επιχειρηματικών σχέσεων και για ακύρωση βίζας μελών των οικογενειών τους. «Κανείς δεν είχε ξαναδεί κάτι τέτοιο σε διεθνείς διαπραγματεύσεις», είπε χαρακτηριστικά.

Άλλοι διπλωμάτες μετέφεραν ότι η πίεση ήταν τόσο έντονη που πολλοί γύρισαν «σοκαρισμένοι» στις πρωτεύουσές τους.

Η στάση των ΗΠΑ και το «πάγωμα» της συμφωνίας

Η κυβέρνηση Ντόναλντ Τραμπ, που έχει απορρίψει επανειλημμένα διεθνείς πολιτικές για την κλιματική αλλαγή, αντιτάχθηκε σθεναρά στον φόρο εκπομπών στη ναυτιλία, θεωρώντας ότι «πλήττει άδικα τους Αμερικανούς πλοιοκτήτες».

Λίγο πριν τη συνεδρίαση του IMO, τρία υπουργεία των ΗΠΑ (Εξωτερικών, Μεταφορών και Ενέργειας) είχαν εκδώσει κοινή ανακοίνωση, προειδοποιώντας για δασμούς, πρόσθετα λιμενικά τέλη και περιορισμούς βίζας σε χώρες ή αξιωματούχους που στηρίζουν την «ακτιβιστική ατζέντα» για το κλίμα.

Τελικά, η πρόταση για τον παγκόσμιο φόρο άνθρακα στη ναυτιλία ανεστάλη για έναν χρόνο, σε μια απόφαση που χαρακτηρίστηκε «μεγάλη νίκη» για τον Τραμπ.

Διεθνείς αντιδράσεις και ανησυχία για τα πλήγματα στη διπλωματία

Παρατηρητές που συμμετείχαν στις συνομιλίες δήλωσαν ότι η αμερικανική πίεση δημιούργησε «κλίμα φόβου και χάους», υπονομεύοντας τον πολυμερή χαρακτήρα των διαπραγματεύσεων.

Ο ειδικός σε πολιτικές ναυτιλίας και κλίματος του Πανεπιστημίου της Μελβούρνης, Christiaan De Beukelaer, σημείωσε στο Politico: «Όταν αρχίζεις να απειλείς χώρες, υπονομεύεις τη λειτουργία του πολυμερούς συστήματος που οικοδομήθηκε μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο».

Εκπρόσωπος του αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών αρνήθηκε να σχολιάσει, χαρακτηρίζοντας τις συνομιλίες «ιδιωτικές διπλωματικές συζητήσεις».

Σε άρθρο γνώμης στη Wall Street Journal, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο υπερασπίστηκε πάντως την αμερικανική στάση, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον «προστάτεψε τα εθνικά της συμφέροντα» και ότι «η συμμαχία που συγκροτήθηκε θα είναι έτοιμη -και ισχυρότερη- την επόμενη φορά».