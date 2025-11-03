ΧΑ: Δυναμική αντίδραση από τράπεζες και blue-chips

Με τη μεγαλύτερη ημερήσια ποσοστιαία άνοδο από τις αρχές Σεπτεμβρίου έκλεισε ο Γενικός Δείκτης, που ανέκτησε τις 2.000 μονάδες. Στις μετοχές των τεσσάρων συστημικών τραπεζών το 59% του συνολικού τζίρου.

Έντονα ανοδικά αντέδρασαν τη Δευτέρα μετοχές και δείκτες στη Λεωφόρο Αθηνών, με την αγορά να προέρχεται από μια πτωτική εβδομάδα και από τον πρώτο -μετά από 11 διαδοχικούς ανοδικούς- πτωτικό της μήνα.

Τράπεζες και βιομηχανικά blue-chips «σήκωσαν» το βάρος της αντίδρασης, επιτρέποντας στον Γενικό Δείκτη να ανακτήσει το ψυχολογικό όριο των 2.000 μονάδων, ένα επίπεδο εκατέρωθεν του οποίου κινείται η αγορά από τα μέσα Οκτωβρίου, σε ένα εύρος 51 μονάδων περίπου.

Το κλίμα από τις αγορές του εξωτερικού, όπου οι μεγάλοι ευρωπαϊκοί δείκτες κατέγραφαν άνοδο, υπήρξε από το πρωί υποστηρικτικό για το ΧΑ, επιτρέποντας στον Γενικό Δείκτη να κινηθεί σε θετικό έδαφος σε όλη τη διάρκεια των συναλλαγών. Ως θετικό, καταγράφεται το γεγονός ότι η ελληνική αγορά διατήρησε την ανοδική δυναμική ακόμη και όταν ο DAX περιόρισε στη συνέχεια τα κέρδη του από το +1,22% στο +0,75% ή όταν ο βρετανικός FTSE100 και ο γαλλικός CAC «γύρισαν» σε αρνητικό έδαφος.

Έτσι, ξεκίνησε ιδανικά μια εβδομάδα που θα έχει πλούσια εγχώρια ειδησεογραφία. Η διοίκηση του ΔΑΑ ανακοίνωσε σήμερα κέρδη 185,8 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο, ενώ εντός της εβδομάδας ανακοινώνουν αποτελέσματα και οι Metlen (6/11), ΕΤΕ (6/11), Τιτάν (6/11) και Alpha Bank (7/11). Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται επίσης την Τετάρτη η αναδιάρθρωση των δεικτών του MSCI, ενώ στο κλείσιμο της εβδομάδας αναμένεται και η ανακοίνωση της Scope Ratings για το ελληνικό αξιόχρεο.

Η τελική εικόνα στο ταμπλό ξεκάθαρα θετική, με την αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών στο 2,4:1, με 87 τίτλους να ολοκληρώνουν ενισχυμένοι, έναντι 37 που υποχώρησαν και 27 που παρέμειναν αμετάβλητοι.

Για τον Γενικό Δείκτη οι συναλλαγές ολοκληρώθηκαν με κέρδη 1,43% στις 2.023,80 μονάδες. Για τον ΓΔ αυτή ήταν η μεγαλύτερη ημερήσια ποσοστιαία άνοδος από τις αρχές Σεπτεμβρίου.

Έντονα ανοδικά κινήθηκε και ο τραπεζικός δείκτης, που έκλεισε με κέρδη 2,17% στις 2.285,88 μονάδες, με το σύνολο των τίτλων του σε θετικό έδαφος.

Ο ημερήσιος τζίρος διαμορφώθηκε σε 227,8 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων €29,93 εκατ. σε προσυμφωνημένες συναλλαγές. Ο τζίρος στις μετοχές των τεσσάρων συστημικών τραπεζών έφτασε τα 133,73 εκατ. ευρώ (€43,45 εκατ. στην Τρ. Πειραιώς, €40,63 εκατ. στη Eurobank, €30,66 εκατ. στην ΕΤΕ και €18,99 εκατ. στην Alpha Bank), ήτοι το 59% του συνολικού τζίρου στο ταμπλό.

«Πράσινο» το ταμπλό του FTSE Large Cap

Στη σύνθεση του δείκτη της υψηλής κεφαλαιοποίησης ξεχώρισαν τα νέα υψηλά των ΔΕΗ και ElvalHalcor, με την πρώτη να ενισχύεται 4,04% στα €15,70 και τη δεύτερη να καταγράφει κέρδη 3,44% στα €3,31. Ενισχυμένες σε ποσοστό πάνω από 3% ολοκλήρωσαν και οι μετοχές των Τρ. Πειραιώς (+3,43%), Helleniq Energy (+3,34%) και Viohalco (+3,18%), με την τελευταία να «γράφει» επίσης νέο υψηλό στα €8,76.

ΕΤΕ και Alpha Bank ακολούθησαν με κέρδη 2,75% και 2,62% αντίστοιχα, στο +2,40% έκλεισε ο τίτλος της Jumbo, στο +2,23% η Motor Oil, ενώ ενισχυμένες σε ποσοστό 1,90% και 1,67% έκλεισαν οι μετοχές των ΔΑΑ και Aegean.

Με μικρότερα άνοδο ακολούθησαν οι Metlen (+0,95%), Eurobank (+0,89%), Cenergy (+0,56%), Coca-Cola HBC (+0,51%), Τιτάν (+0,39%), Τρ. Κύπρου (+0,25%), Σαράντης (+0,16%) και Optima (+0,12%), ενώ αμετάβλητη στα €7,40 ολοκλήρωσε η Lamda Development.

Στον αντίποδα βρέθηκε η Aktor με απώλειες 2,73%, ακολούθησε ο ΟΠΑΠ στο -1,56%, η ΕΥΔΑΠ στο -1,01% και οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ΟΤΕ με μικρότερες απώλειες 0,60% και 0,18% αντίστοιχα.