Αναβαθμίζει σε overweight την Ευρωζώνη η JP Morgan - Ελκυστικές οι μετοχές

«Πλησιάζει η ώρα να γίνουμε bullish για τις μετοχές της Ευρωζώνης», ανέφεραν οι στρατηγικοί αναλυτές της JP Morgan, με επικεφαλής τον Mισλάβ Ματέκα.

Αναβάθμισε σε overweight από neutral τη σύστασή της για την Ευρωζώνη η JP Morgan τη Δευτέρα, σημειώνοντας ότι οι μετοχές στην Γηραιά Ήπειρο έχουν γίνει πιο ελκυστικές μετά από αρκετούς μήνες υποαπόδοσης.

Ο Euro Stoxx 50 υπολείπεται του S&P 500 κατά σχεδόν 18% από το ισχυρό ράλι του πρώτου τριμήνου, αλλά αυτή η σχετική υποαπόδοση θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως ευκαιρία αγοράς, τόνισε ο Ματέκα.

Οι στρατηγικοί αναλυτές υπογράμμισαν ότι με σχετικά φθηνότερες αποτιμήσεις από τους αντίστοιχους τίτλους των ΗΠΑ, και πιθανούς καταλύτες όπως η γερμανική τόνωση (μετά την άρση του φρένου χρέους), και η βελτίωση της πιστωτικής ώθησης της Ευρωζώνης, θα μπορούσε να ανανεώσει το κλίμα.

Ο επενδυτικός οίκος διατήρησε τη θετική του στάση απέναντι στις ευρωπαϊκές μετοχές του αμυντικού κλάδου, καθώς αναμένει ότι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες θα είναι εποικοδομητικές και θα ενισχύσουν τμήματα της βιομηχανίας, των δομικών υλικών και των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.

Ενώ η αβεβαιότητα στη Γαλλία θα μπορούσε να δημιουργήσει μια υπερβολική ζήτηση, ο Ματέκα επεσήμανε: «Θα χρησιμοποιήσουμε την αδυναμία για να αγοράσουμε, καθώς πιστεύουμε ότι οποιαδήποτε πίεση δεν θα είναι μακροχρόνια».

Η πιθανή άνοδος των κερδών και η αύξηση των επαναγορών μετοχών θα μπορούσαν επίσης να τελέσουν ως στήριγμα των πιο αισιόδοξων προοπτικών της Ευρωζώνης ενόψει του 2025.

Μάλιστα, η χρηματιστηριακή της Wall Street επανέλαβε την τιμή - στόχο της για το τέλος του έτους, για τον Euro Stoxx 50 στις 5.800 μονάδες, με τον δείκτη να μετρά άνοδο 10,4% από την αρχή του έτους.