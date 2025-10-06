Πολιτική | Ελλάδα

Πολάκης για παραίτηση Τσίπρα: Όλοι θα κριθούν στις πράξεις, όχι στις προθέσεις

Newsroom
Πολάκης για παραίτηση Τσίπρα: Όλοι θα κριθούν στις πράξεις, όχι στις προθέσεις
Η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη.

«Καλές θάλασσες» ευχήθηκε ο Παύλος Πολάκης στον Αλέξη Τσίπρα, με ανάρτησή του, μετά την ανακοίνωση της παραίτησης του πρώην πρωθυπουργού από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, αφήνοντας αιχμές για την «πέμπτη διάσπαση».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη:

«1) Άρα η συζήτηση δεν γινόταν «ερήμην»

2) καλές θάλασσες λοιπόν …(με την 5η διάσπαση ….)

3) Για να «συνταξιδέψουμε» και να ανατρέψουμε το καθεστώς Μητσοτάκη θέλει ΞΕΚΑΘΑΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ και γραμμή ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ! Μόνο έτσι πέφτει το καθεστώς διαφθοράς!

4) Το καράβι του ΣΥΡΙΖΑ τους έχει τους στόχους, έκανε και την πρόταση για την προοδευτική συνεργασία.

5) ΟΛΟΙ θα κριθούν στις πράξεις, όχι στις προθέσεις.»

