Aston Martin: «Βουτιά» έως 10% για τη μετοχή - Ανησυχίες για τον αντίκτυπο των δασμών

«Βουτιά» έως και 10% κατέγραψε η μετοχή της Aston Martin στο Χρηματιστήριο της Βρετανίας νωρίτερα τη Δευτέρα, ενώ πλέον κινείται στο -6,4%, αφότου η εταιρεία πολυτελών οχημάτων εξέδωσε νέα προειδοποίηση για τα κέρδη επικαλούμενη τις δύσκολες προοπτικές του κλάδου και την αβεβαιότητα λόγω των δασμών.

Η εταιρεία, που είναι γνωστή για τα αυτοκίνητα του Τζέιμς Μπόντ στις δημοφιλείς ταινίες αλλά και για τα έντονα σκαμπανεβάσματά της, αναμένει το 2025 ο συνολικός όγκος χονδρικών πωλήσεων να μειωθεί κατά «μέσο προς υψηλό μονοψήφιο ποσοστό» σε σύγκριση με τα 6.030 οχήματα που πούλησε το προηγούμενο έτος.

Επιπλέον, δήλωσε ότι δεν αναμένει πλέον δημιουργία ελεύθερων ταμειακών ροών για το β' εξάμηνο του έτους και ότι ξεκινά άμεση επανεξέταση των μελλοντικών δαπανών.

Οι αναλυτές ανέμεναν ότι η εταιρεία θα καταγράψει ζημίες προ τόκων και φόρων (EBIT) ύψους 110 εκατ. βρετανικών λιρών, σύμφωνα τις εκτιμήσεις.

«Το παγκόσμιο μακροοικονομικό περιβάλλον που αντιμετωπίζει ο κλάδος παραμένει δύσκολο. Αυτό περιλαμβάνει αβεβαιότητα για τις οικονομικές επιπτώσεις των δασμών των ΗΠΑ και την εφαρμογή του μηχανισμού ποσοστώσεων, τις αλλαγές στους δασμούς για τα υπερπολυτελή αυτοκίνητα στην Κίνα και την αυξημένη πιθανότητα πιέσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού». ανέφερε η εταιρεία.

Μέχρι στιγμής το 2025, η μετοχή της Aston Martin έχει χάσει 24%.