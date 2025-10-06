Πειραιώς: Αντλεί 600 εκατ. ευρώ μέσω AT1 με κουπόνι 6,125%

Στις αγορές βγαίνει η Τράπεζα Πειραιώς, μέσω έκδοσης AT1 για την άντληση 600 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας πλήρως τα όσα έγραφε το insider.gr την Παρασκευή.

Υψηλό ενδιαφέρον εκδηλώθηκε στο νέο ομόλογο AT1 της Τράπεζας Πειραιώς, μέσω του οποίου η τράπεζα άντλησε 600 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας πλήρως τα όσα έγραφε το insider.gr την Παρασκευή.

Η ισχυρή ζήτηση με προσφορές που ξεπέρασαν τα 3 δισ. ευρώ, με 5 φορές υπερκάλυψη, οδήγησαν σε σημαντική μείωση του επιτοκίου. Έτσι, από την αρχική τιμολόγηση του 6,5%, το επιτόκιο υποχώρησε στο 6,125%.

Το ομόλογο αναμένεται να λάβει αξιολόγηση «Β1» από την Moody's. Παράλληλα, η τράπεζα διαθέτει ένα πιο ακριβό και βαρύ ομόλογο, AT1 (600 εκατ. ευρώ) με κουπόνι 8,75% για το οποίο θα προβεί σε αναχρηματοδότηση στις 16 Ιουνίου 2026. Συνεπώς θα προκύψει σημαντικό όφελος για την Πειραιώς.

Την διαδικασία έκδοσης τρέχουν οι Goldman Sachs, BNP Paribas, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley και UBS.