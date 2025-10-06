Γεωργιάδης: Τα έργα στην Υγεία με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης θα ολοκληρωθούν κανονικά

Η ανησυχία του κλιμακίου της ΕΕ για την πορεία των έργων ενταγμένων στο ΤΑ απαντήθηκε από τον υπουργό Yγείας.

Στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου για το εργαλείο της αξιολόγησης των νοσοκομείων και την ανακοίνωση των πρώτων στατιστικών στοιχείων για το πως προχωρούν τα τα ραντεβού μέσω του 1566 και της εφαρμογής my health up ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, αναφέρθηκε στη συνάντηση που είχε την προηγούμενη εβδομάδα με τα κλιμάκια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπου διατυπώθηκε μία ανησυχία για την πορεία των έργων στην Υγεία, η οποία και απαντήθηκε (από τον ίδιο).

Όπως τόνισε ο υπουργός Υγείας, η ανησυχία διατυπώθηκε από τα τεχνικά κλιμάκια και η ηγεσία του υπουργείου απάντησε. Τα έργα θα παραδοθούν κανονικά και των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 2024 το Υπ. Υγείας απορρόφησε κατά 70% παραπάνω τα κονδύλια από το ταμείο Ανάκαμψης, το 2025 ήταν να απορροφήσει μισό δισεκατομμύριο και απορρόφησε 650 εκατομμύρια και το 2026 θα κλείσει με την απορρόφηση όλου του συμφωνημένου ποσού.

«Εγώ μάλιστα απαντώντας στην ανησυχία τους έκανα και χιούμορ τους είπα θα βλέπετε στο Tik Tok τα έργα που έχουν ολοκληρωθεί, αλλά αυτοί δεν ησύχασαν έτσι και τους δώσαμε αναλυτικά στοιχεία», είπε αστειευόμενος ο υπουργός Υγείας.

Ακούγοντας το σχόλιο του υπουργού Υγείας, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου απάντησε ότι με την επιπλέον απορρόφηση των κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης, το υπουργείο Υγείας έκανε ντεμαράζ και μάς πέρασε που ήμασταν πρώτοι στην απορρόφηση των κονδυλίων (εννοώντας ότι το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχασε την πρωτιά στην απορρόφηση πόρων του ΤΑ, από το υπουργείο Υγείας).

Υπενθυμίζεται πως πηγές της ΕΕ μετά την ολοκλήρωση της αποστολής της Κομιισόν στην Ελλάδα επισήμαναν πως προβλήματα εντοπίζονται μεταξύ άλλων στην Υγεία όπου 18 ανακαινίσεις νοσοκομείων καθυστερούν όπως και στα 156 κέντρα πρωτοβάθμιας υγείας. «Είναι η τελευταία ευκαιρία να υποκατασταθούν επενδύσεις», επεσήμαναν με έμφαση και πρόσθεσαν ότι αν αλλάξει η δομή του Ταμείου Ανάκαμψης αργότερα, τα έργα που θα βγουν κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς χρηματοδότηση γιατί δεν μπορούν να ενταχθούν για παράδειγμα στο ΕΣΠΑ κατά το ήμισυ.

Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει, μετά την κατάθεση του αναθεωρημένου σχεδίου τον Οκτώβριο στις Βρυξέλλες, την έγκρισή του από τις κοινοτικές αρχές, ώστε να μπορεί να υποβληθεί έως το τέλος Δεκεμβρίου το νέο διπλό αίτημα πληρωμών. Η αναθεώρηση θα περιλαμβάνει και αλλαγές στο πεδίο των επενδύσεων που τελικά θα ολοκληρωθούν αλλά και σημαντική απλοποίηση των ορόσημων και των στόχων.