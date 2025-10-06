Global Sumud Flotilla: Ελβετοί ακτιβιστές κάνουν λόγο για «απάνθρωπες συνθήκες κράτησης» στο Ισραήλ

Εννέα μέλη της ομάδας επέστρεψαν στη Γενεύη χθες το απόγευμα.

Εννέα μέλη του στολίσκου Global Sumud Flotilla που μετέφερε βοήθεια στη Γάζα έφθασαν στην Ελβετία χθες, Κυριακή, μετά την απέλασή τους από το Ισραήλ, με ορισμένους από αυτούς να υποστηρίζουν ότι αποτέλεσαν αντικείμενο απάνθρωπων συνθηκών ενόσω τελούσαν υπό κράτηση εκεί, όπως δήλωσε μια ομάδα που τους εκπροσωπεί.

Εκπρόσωπος του ισραηλινού υπουργείου Εξωτερικών απέρριψε τις κατηγορίες, Το υπουργείο Εξωτερικών είχε πει προηγουμένως πως οι ισχυρισμοί για κακομεταχείριση κρατουμένων ακτιβιστών είναι «ψευδέστατοι». Δεκαεννέα Ελβετοί υπήκοοι, περιλαμβανομένου του πρώην δημάρχου της Γενεύης Ρεμί Παγκανί, επέβαιναν σε σκάφη που συμμετείχαν στον στολίσκο των δεκάδων σκαφών που προσπάθησε να διανείμει βοήθεια στην υπό ισραηλινό αποκλεισμό Γάζα.

Ισραηλινές δυνάμεις που αναχαίτισαν τον στολίσκο στη θάλασσα την Τετάρτη τους μετέφεραν σε ισραηλινό κέντρο κράτησης στην έρημο Νεγκέβ, σύμφωνα με την ομάδα του στολίσκου Waves of Freedom.

Εννέα μέλη της ομάδας επέστρεψαν στη Γενεύη χθες το απόγευμα.

«Οι συμμετέχοντες καταδίκασαν τις απάνθρωπες συνθήκες κράτησης και την ταπεινωτική και εξευτελιστική συμπεριφορά που υπέστησαν κατά τη σύλληψη και τη φυλάκισή τους», ανέφερε η ομάδα. Το Ισραήλ δήλωσε την Κυριακή πως τα νόμιμα δικαιώματα των ακτιβιστών «υποστηρίζονται πλήρως», ότι δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου φυσική βία και ότι όλοι οι ακτιβιστές είχαν πρόσβαση σε νερό, τρόφιμα και τουαλέτα.

Ακτιβιστές περιέγραψαν συνθήκες στέρησης ύπνου, έλλειψης νερού και φαγητού και ορισμένοι είπαν επίσης ότι χτυπήθηκαν, τους κλώτσησαν και τους κλείδωσαν σε ένα κελί, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Η Waves of Freedom εξέφρασε «βαθιά ανησυχία» για τους δέκα Ελβετούς πολίτες που παραμένουν υπό κράτηση από το Ισραήλ.

Την Κυριακή, η ελβετική πρεσβεία στο Τελ Αβίβ επισκέφθηκε τους δέκα Ελβετούς υπηκόους στο κέντρο κράτησης προκειμένου να τους παράσχει προξενική προστασία.

«Όλοι είναι σε σχετικά καλή υγεία, δεδομένων των συνθηκών», ανέφερε σε μια ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι κάνει ό,τι είναι δυνατό προκειμένου να εξασφαλίσει την ταχεία επιστροφή τους.

Η Waves of Freedom ανέφερε ότι ορισμένοι ξεκίνησαν απεργία πείνας και φαίνονται εξασθενημένοι.

Εκατοντάδες άλλοι ακτιβιστές, περιλαμβανομένης της Σουηδής Γκρέτα Τούνμπεργκ τέθηκαν επίσης υπό κράτηση σε αυτήν την πιο πρόσφατη προσπάθεια ακτιβιστών να σπάσουν τον ισραηλινό ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας, όπου διεξάγει πόλεμο στον παλαιστινιακό θύλακα μετά την άνευ προηγουμένου πολυαίμακτη επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Στο μεταξύ, οι 28 Ισπανοί ακτιβιστές που εξακολουθούν να κρατούνται στο Ισραήλ λόγω της συμμετοχής τους στον στολίσκο που μετέφερε βοήθεια για τη Γάζα αναμένεται να απελευθερωθούν και να επιστρέψουν στην Ισπανία σήμερα, μετά την άφιξη χθες, Κυριακή, 21 συμπατριωτών τους, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών.

«Σήμερα, η ομάδα των 28 Ισπανών μελών του στολίσκου που παραμένουν κρατούμενοι στο Ισραήλ θα φύγουν από το Ισραήλ», δήλωσε ο Χοσέ Μανουέλ Άλβαρες στο Catalunya Radio, χωρίς να δίνει λεπτομέρειες.

«Εργαζόμαστε προκειμένου να φθάσουν όλοι στην Ευρώπη το ταχύτερο δυνατό», πρόσθεσε. «Σύμφωνα με τις προβλέψεις, σήμερα, δεν θα υπάρχει πλέον κανένας Ισπανός στη φυλακή στο Ισραήλ», δήλωσε ο Άλβαρες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ