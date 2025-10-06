Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Ανακοινώνεται σήμερα από τον Αδ. Γεωργιάδη το deal PureHealth και CVC Capital

Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ανακοινώνεται σήμερα από τον Αδ. Γεωργιάδη το deal PureHealth και CVC Capital
Την απόκτηση πλειοψηφικού μεριδίου από την PureHealth Holding στην Hellenic Healthcare Group (HHG), που ελέγχει η CVC Capital στην Ελλάδα, θα ανακοινώσει σήμερα ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, σύμφωνα με πληροφορίες.

Την απόκτηση πλειοψηφικού μεριδίου από την PureHealth Holding στην Hellenic Healthcare Group (HHG), που ελέγχει η CVC Capital στην Ελλάδα, θα ανακοινώσει σήμερα ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, σύμφωνα με πληροφορίες.

Η PureHealth ελέγχεται από το κρατικό επενδυτικό ταμείο των Ην. Αραβικών Εμιράτων ADQ.

Όπως έγραφε το insider.gr, η Ελλάδα, με τις υψηλότερες ιδιωτικές δαπάνες υγείας στην ΕΕ, φαίνεται ότι αποτελεί πόλο έλξης για τους επενδυτές από τα ΗΑΕ, που «ποντάρουν» σε τομείς όπως η υγεία και η τεχνολογία, προκειμένου να μειώσουν την εξάρτηση των εσόδων τους από το πετρέλαιο.

Υπενθυμίζεται πως από τον Μάιο, ο υπ. Υγείας, χαρακτήρισε ως μια «μεγάλη επιτυχία για τη χώρα μας» την εξαγορά των ιδιωτικών νοσοκομείων Metropolitan, ΥΓΕΙΑ και Μητέρα από την Pure Health.

Με βάση όσα είχαν γίνει γνωστά στην αρχή του έτους, το deal αποτιμά τον όμιλο HHG σε περίπου 2,3 δισ. δολάρια και η PureHealth Holding θα αποκτήσει μερίδιο 60%. Η CVC θα διατηρήσει το 35% της επιχείρησης και ο ιδρυτής της εταιρείας θα κατέχει το υπόλοιπο.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Παραιτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας από βουλευτής: Δεν εγκαταλείπει την πολιτική δράση - Ποιος παίρνει τη θέση του

Έρχεται η εφαρμογή ταχείας πρόσληψης για έκτακτες ανάγκες σε Σαββατοκύριακα και αργίες - Η διαδικασία

Αγροτικές επιδοτήσεις αναβάλλονται, βιολογικά στις καλένδες, οι 5 ρίζες του ελαιοκομικού μητρώου μας μάραναν...

tags:
CVC Capital
Άδωνις Γεωργιάδης
Υγεία
Υπουργείο Υγείας
Νοσοκομεία
Εξαγορά

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider