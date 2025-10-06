Ανακοινώνεται σήμερα από τον Αδ. Γεωργιάδη το deal PureHealth και CVC Capital

Την απόκτηση πλειοψηφικού μεριδίου από την PureHealth Holding στην Hellenic Healthcare Group (HHG), που ελέγχει η CVC Capital στην Ελλάδα, θα ανακοινώσει σήμερα ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, σύμφωνα με πληροφορίες.

Την απόκτηση πλειοψηφικού μεριδίου από την PureHealth Holding στην Hellenic Healthcare Group (HHG), που ελέγχει η CVC Capital στην Ελλάδα, θα ανακοινώσει σήμερα ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, σύμφωνα με πληροφορίες.

Η PureHealth ελέγχεται από το κρατικό επενδυτικό ταμείο των Ην. Αραβικών Εμιράτων ADQ.

Όπως έγραφε το insider.gr, η Ελλάδα, με τις υψηλότερες ιδιωτικές δαπάνες υγείας στην ΕΕ, φαίνεται ότι αποτελεί πόλο έλξης για τους επενδυτές από τα ΗΑΕ, που «ποντάρουν» σε τομείς όπως η υγεία και η τεχνολογία, προκειμένου να μειώσουν την εξάρτηση των εσόδων τους από το πετρέλαιο.

Υπενθυμίζεται πως από τον Μάιο, ο υπ. Υγείας, χαρακτήρισε ως μια «μεγάλη επιτυχία για τη χώρα μας» την εξαγορά των ιδιωτικών νοσοκομείων Metropolitan, ΥΓΕΙΑ και Μητέρα από την Pure Health.

Με βάση όσα είχαν γίνει γνωστά στην αρχή του έτους, το deal αποτιμά τον όμιλο HHG σε περίπου 2,3 δισ. δολάρια και η PureHealth Holding θα αποκτήσει μερίδιο 60%. Η CVC θα διατηρήσει το 35% της επιχείρησης και ο ιδρυτής της εταιρείας θα κατέχει το υπόλοιπο.