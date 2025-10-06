Στους επιστήμονες Μπράνκοου, Ράμσντελ και Σακαγκούτσι το Νόμπελ Ιατρικής 2025

Οι Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell και Shimon Sakaguchi θα μοιραστούν το βραβείο των 1,2 εκατ. δολαρίων

Τρεις επιστήμονες τιμήθηκαν με το Νόμπελ Ιατρικής «για τις ανακαλύψεις τους σχετικά με την περιφερική ανοσολογική ανοχή». Οι Μέρι Μπράνκοου, Φρεντ Ράμσντελ και Σιμόν Σακαγκούτσι θα μοιραστούν το βραβείο των 1,2 εκατ. δολαρίων ανέφερε τη Δευτέρα η Συνέλευση Νόμπελ στο Ινστιτούτο Karolinska στη Στοκχόλμη και διακρίθηκαν για ανακαλύψεις σχετικά με το ανοσοποιητικό σύστημα που οδήγησαν σε νέες έρευνες και εργασίες σε θεραπείες για τον καρκίνο και τα αυτοάνοσα νοσήματα.

«Το φετινό βραβείο Νόμπελ Φυσιολογίας ή Ιατρικής επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο ελέγχουμε το ανοσοποιητικό μας σύστημα, ώστε να μπορούμε να καταπολεμούμε κάθε πιθανό μικρόβιο, αποφεύγοντας παράλληλα τα αυτοάνοσα νοσήματα», εξήγησε η Μαρί Βάρεν- Ερλένιους, καθηγήτρια στο Ινστιτούτο Karolinska. «Οι ανακαλύψεις τους έθεσαν το θεμέλιο για ένα νέο πεδίο έρευνας και έδωσαν ώθηση στην ανάπτυξη νέων θεραπειών, για παράδειγμα για τον καρκίνο και τα αυτοάνοσα νοσήματα», ανέφερε σε ανακοίνωση.

Η Μπράνκοου και ο Ράμσντελ εδρεύουν στις ΗΠΑ, ενώ ο Σακαγκούτσι εργάζεται στο Πανεπιστήμιο της Οσάκα στην πατρίδα του, την Ιαπωνία. Η 64χρονη Μπράνκοου εργάζεται στο Institute for Systems Biology, έναν ανεξάρτητο ερευνητικό οργανισμό, στο Σιάτλ των ΗΠΑ και ο, επίσης 64χρονος, Ράμσντελ στην εταιρία βιοτεχνολογίας Sonoma Biotherapeutics, στο Σαν Φρανσίσκο. Ο 74χρονος Σακαγκούτσι είναι ερευνητής ανοσολογίας στο πανεπιστήμιο της Οσάκα της Ιαπωνίας.

«Προσδιόρισαν τους φύλακες ασφαλείας του ανοσοποιητικού συστήματος, τα ρυθμιστικά Τ κύτταρα, θέτοντας τα θεμέλια για ένα νέο πεδίο έρευνας ενώ οι ανακαλύψεις τους οδήγησαν στην ανάπτυξη πιθανών ιατρικών θεραπειών που αξιολογούνται τώρα σε κλινικές δοκιμές», τονίζεται. Τα ετήσια βραβεία για επιτεύγματα σε φυσική, χημεία, ιατρική, λογοτεχνία και ειρήνη θεσπίστηκαν από τη διαθήκη του Άλφρεντ Νόμπελ, του Σουηδού εφευρέτη του δυναμίτη, ο οποίος πέθανε το 1896.

Αξίζει να σημειωθεί πως το βραβείο στις οικονομικές επιστήμες είναι το πιο πρόσφατο, καθώς προστέθηκε από την κεντρική τράπεζα της Σουηδίας το 1968. Υπενθυμίζεται πως οι νικητές ανακοινώνονται έως τις 13 Οκτωβρίου στη Στοκχόλμη, με εξαίρεση το Νόμπελ Ειρήνης, οι αποδέκτες του οποίου επιλέγονται την Παρασκευή από τη Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ στο Όσλο.

Το περσινό Νόμπελ Ιατρικής απονεμήθηκε σε δύο Αμερικανούς επιστήμονες για την ανακάλυψη μιας θεμελιώδους αρχής που διέπει τον τρόπο που ρυθμίζεται η γονιδιακή δραστηριότητα μέσω μικροσκοπικών μορίων RNA. Άλλες αξιοσημείωτες ανακαλύψεις που κέρδισαν τον τίτλο περιλαμβάνουν την ινσουλίνη το 1923, την πενικιλίνη το 1945 και τη μοριακή δομή του DNA το 1962.