Βολιδοσκοπεί την HSBC Μάλτας η Attica Bank

Για την απορρόφηση της HSBC Μάλτας (HSBC Malta) φαίνεται να κινείται η Attica Bank (νυν CrediaBank) σύμφωνα με πληροφορίες. Πηγές της τράπεζας απέφυγαν να σχολιάσουν ξένο δημοσίευμα περί κατάθεσης προσφοράς, αναφέροντας συγκεκριμένα «ουδέν σχόλιο».

Έχοντας την εμπειρία της απορρόφησης της HSBC Ελλάδος από την Παγκρήτια, η Attica αναμένεται να κινηθεί σε ανάλογο μοτίβο. Ουσιαστικά δεν πρόκειται για «asset sale» (δεν «καίει» κεφάλαιο), αλλά για μεταβίβαση με «προίκα» από την HSBC Holdings, επιμέρους στοιχείων ενεργητικού - παθητικού, που ενδέχεται να ενισχύσουν τα κεφάλαια της Attica. Στην περίπτωση της HSBC Ελλάδος είχε υπάρξει μεταβίβαση καθαρής θέσης 95 εκατ. ευρώ στην τότε Παγκρήτια, που υπερκάλυπτε τις κεφαλαιακές απαιτήσεις του αποκτώμενου σταθμισμένου σε κίνδυνο ενεργητικού, επιδρώντας έτσι θετικά στους κεφαλαιακούς δείκτες της τράπεζας.

Στις αρχές Ιουνίου, η Attica προχώρησε στην έκδοση ομολόγων Tier II και AT1 ύψους 150 και 100 εκατ. ευρώ, προκειμένου να ενισχύσει τον δείκτη CET1 που κατά το πρώτο τρίμηνο είχε υποχωρήσει στο 11%, λόγω του κόστους αναδιάρθρωσης (0,4%), της επίπτωσης της «Βασιλείας IV» (0,2%) και της πιστωτικής επέκτασης (0,6%).

Στα τέλη Ιουνίου, η HSBC Malta ανακοίνωσε κέρδη που αναλογούν στους μετόχους, ύψους 38,3 εκατ. ευρώ (70,03% HSBC Holdings), με απόδοση ιδίων κεφαλαίων μετά από φόρους στο 12,7%, με συνολικό ενεργητικό ομίλου στα 7,9 δισ. ευρώ,. Παράλληλα, στα τέλη χρήσης 2024, το συνολικό equity της τράπεζας διαμορφώνονταν στα 573,696 εκατ. ευρώ. Άινιγμα το τι θα κρατήσει από assets, equity η holding.