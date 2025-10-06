Επιχειρήσεις | Τράπεζες

ΤτΕ: Συνάντηση Στουρνάρα με τον πρόεδρο της Bundesbank Νάγκελ

Newsroom
Οι δύο κεντρικοί τραπεζίτες συζήτησαν για τις οικονομικές προοπτικές της Ευρώπης, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες, καθώς και για τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειώσει η ελληνική οικονομία.

Ο πρόεδρος της Deutsche Bundesbank Γιοακίμ Νάγκελ επισκέφθηκε τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, οι δύο κεντρικοί τραπεζίτες συζήτησαν για τις οικονομικές προοπτικές της Ευρώπης, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες, καθώς και για τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειώσει η ελληνική οικονομία.

