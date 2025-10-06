Το app της «Ταχείας Πρόσληψης» για έως δύο ημέρες την εβδομάδα, θα βοηθήσει κυρίως επιχειρήσεις από τους κλάδους της εστίασης και της φιλοξενίας που σε περιόδους αιχμής έχουν ανάγκη από έκτακτο προσωπικό.

Ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή «Ταχείας Πρόσληψης» για την αναγγελία πρόσληψης εργαζομένων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, στην περίπτωση επειγουσών αναγκών του εργοδότη προβλέπει διάταξη του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας με τίτλο «Δίκαιη Εργασία για Όλους» που κατατέθηκε στη Βουλή.

Οι fast - track προσλήψεις ορισμένου χρόνου για επείγουσες ανάγκες των επιχειρήσεων ακόμη και σε Σαββατοκύριακα και αργίες, απλοποιούνται με το νέο νομοσχέδιο, καθώς μέσω εφαρμογής στο κινητό θα μπορεί ο εργοδότης να προτείνει εργασία στον εργαζόμενο και αυτός να την αποδεχτεί επίσης ηλεκτρονικά μέσω MyErgani.

Το καθεστώς απλοποιεί τα έντυπα (1 αντί για 4), μειώνει γραφειοκρατία και ανταποκρίνεται σε απρόβλεπτες ανάγκες στελέχωσης, χωρίς καμία αλλαγή στο πλαίσιο απολύσεων.

Το app της «Ταχείας Πρόσληψης» για έως δύο ημέρες την εβδομάδα, θα βοηθήσει κυρίως επιχειρήσεις από τους κλάδους της εστίασης και της φιλοξενίας που σε περιόδους αιχμής έχουν ανάγκη από έκτακτο προσωπικό.

Η διάταξη του νομοσχεδίου

Κάθε εργοδότης δύναται να προσλαμβάνει εργαζομένους για την κάλυψη επειγουσών αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως δύο ημερών την εβδομάδα, μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής «Ταχείας Πρόσληψης».

Πριν από την έναρξη της απασχόλησης, ο εργοδότης δηλώνει μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1 στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, τους ουσιώδεις όρους εργασίας που προβλέπονται στο άρθρο 73. Εφόσον πρόκειται για εργαζόμενο αλλοδαπό ή ανήλικο, μέσω της ίδιας εφαρμογής υποβάλλονται και τα αναγκαία έγγραφα που αποδεικνύουν τη νόμιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

Ο εργαζόμενος λαμβάνει ειδοποίηση για την πρόταση προς σύναψη της σύμβασης της παρ. 1 και των όρων της παρ. 2, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «MyErgani», και πρέπει να την αποδεχθεί, μέσω της ίδιας ηλεκτρονικής εφαρμογής, πριν από την έναρξη της απασχόλησης. Σε περίπτωση τροποποιήσεων των δηλωθέντων στοιχείων ο εργοδότης αποστέλλει εκ νέου ηλεκτρονική ειδοποίηση, ως προς τα μεταβληθέντα στοιχεία, και ο εργαζόμενος πρέπει να αποδεχθεί την τροποποίηση, το αργότερο έως την έναρξη του αρχικά δηλωμένου ωραρίου ή έως την έναρξη τυχόν μεταβληθέντος ωραρίου, όποιο από τα δύο είναι νωρίτερα.

Η αποστολή ηλεκτρονικής ειδοποίησης-πρότασης για σύναψη της σύμβασης εκ μέρους του εργοδότη και η αποδοχή της από τον εργαζόμενο ισοδυναμούν και αντικαθιστούν:

την αναγγελία έναρξης εργασίας του άρθρου 578,

τη δήλωση ψηφιακής οργάνωσης του χρόνου εργασίας και

την αναγγελία λύσης σύμβασης εργασίας του άρθρου 330.

Αν ο εργαζόμενος βρεθεί να απασχολείται χωρίς να έχει γίνει η ανωτέρω πρόταση και αποδοχή, επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 5 του ν. 4554/2018 (ΑΤ 130), περί διοικητικών κυρώσεων για αδήλωτη εργασία και του άρθρου 572.

Σε κάθε περίπτωση πρόσληψης εφαρμόζονται οι προστατευτικές για τον εργαζόμενο διατάξεις που συνδέονται με τη σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας του, καθώς και η υποχρέωση σήμανσης ψηφιακής κάρτας εργασίας του άρθρου 580.