Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος επισκέφτηκε τον Πάνο Ρούτσι στο Σύνταγμα

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος επισκέφτηκε τον Πάνο Ρούτσι στο Σύνταγμα
Ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει την απεργία πείνας για 22η ημέρα, στο Σύνταγμα, με αίτημα την εκταφή της σορού του γιου του, Ντένις, που σκοτώθηκε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι επισκέφθηκε σήμερα ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος, μετά την τελετή αγιασμού για την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου.

Ως γνωστόν, ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει την απεργία πείνας για 22η ημέρα, στο Σύνταγμα, με αίτημα την εκταφή της σορού του γιου του, Ντένις, που σκοτώθηκε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, και τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια θανάτου του.

Ο προκαθήμενος της Εκκλησίας της Ελλάδος τον επισκέφθηκε στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και είχαν ολιγόλεπτη συνομιλία.

«Ένας άνθρωπος υποφέρει και ήρθα να τον δω», δήλωσε ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος και εν συνεχεία διημείφθη ο ακόλουθος διάλογος:

- Πάνος Ρούτσι: «Ευχαριστώ, πρέπει να γίνει το αυτονόητο».

- Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: «Εγώ ήρθα να σας δω, πρέπει να είμαστε άνθρωποι. Όπου υπάρχει πόνος πρέπει να είμαστε κοντά».

- Πάνος Ρούτσι: «Ευχαριστώ, μου δίνει δύναμη ο Θεός και ο κόσμος».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

tags:
Ιερώνυμος
Σύνταγμα
Τέμπη

