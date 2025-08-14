Porsche και Deutsche Telekom σε συζητήσεις για αμυντικό fund 500 εκατ. ευρώ

Το νέο ταμείο θα διαχειρίζεται η DTCP.

Σε συνομιλίες για τη δημιουργία ενός νέου venture capital fund που θα επικεντρώνεται σε ευρωπαϊκές εταιρείες αμυντικής τεχνολογίας με στόχο την συγκέντρωση 500 εκατ. ευρώ βρίσκονται Porsche και Deutsche Telekom.

Το νέο ταμείο θα διαχειρίζεται η DTCP, μια επενδυτική εταιρεία με έδρα το Αμβούργο, η οποία ήταν θυγατρική της Deutsche Telekom μέχρι την απόσχισή της πριν από μια δεκαετία, σύμφωνα με το Bloomberg. Το μέγεθος και η σύνθεση του ταμείου θα μπορούσαν να αλλάξουν, ανέφεραν oι πηγές που επικαλείται το διεθνές πρακτορείο ειδήσεων.

Η Porsche δημιουργεί ένα ταμείο για να πραγματοποιήσει επενδύσεις στην αμυντική βιομηχανία, ελπίζοντας να επωφεληθεί από την αύξηση των ευρωπαϊκών στρατιωτικών δαπανών.

Οι traders επιχειρηματικών κεφαλαίων στην Ευρώπη επενδύουν ολοένα και περισσότερο στην άμυνα, αφού η Γηραιά Ήπειρος έχει διαθέσει εκατοντάδες δισ. ευρώ για επανεξοπλισμό, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και τις αμφιβολίες για τη δέσμευση των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ.

Επενδυτικές εταιρείες όπως οι Lakestar, Tikehau Capital και CVC Capital Partners συγκεντρώνουν χρήματα και δημιουργούν ομάδες εργασίας αναζητώτας συμφωνίες στον αμυντικό τομέα.

Παρά την άνοδο του ενδιαφέροντος, οι ευρωπαϊκές αμυντικές startups βασίζονται στη χρηματοδότηση των ΗΠΑ για να αναπτυχθούν, όμως η εικόνα αρχίζει να αλλάζει, με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και την KfW να χαλαρώνουν πρόσφατα τις πολιτικές τους.