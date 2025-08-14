Επιχειρήσεις | Διεθνή

Porsche και Deutsche Telekom σε συζητήσεις για αμυντικό fund 500 εκατ. ευρώ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Porsche και Deutsche Telekom σε συζητήσεις για αμυντικό fund 500 εκατ. ευρώ
Το νέο ταμείο θα διαχειρίζεται η DTCP.

Σε συνομιλίες για τη δημιουργία ενός νέου venture capital fund που θα επικεντρώνεται σε ευρωπαϊκές εταιρείες αμυντικής τεχνολογίας με στόχο την συγκέντρωση 500 εκατ. ευρώ βρίσκονται Porsche και Deutsche Telekom.

Το νέο ταμείο θα διαχειρίζεται η DTCP, μια επενδυτική εταιρεία με έδρα το Αμβούργο, η οποία ήταν θυγατρική της Deutsche Telekom μέχρι την απόσχισή της πριν από μια δεκαετία, σύμφωνα με το Bloomberg. Το μέγεθος και η σύνθεση του ταμείου θα μπορούσαν να αλλάξουν, ανέφεραν oι πηγές που επικαλείται το διεθνές πρακτορείο ειδήσεων.

Η Porsche δημιουργεί ένα ταμείο για να πραγματοποιήσει επενδύσεις στην αμυντική βιομηχανία, ελπίζοντας να επωφεληθεί από την αύξηση των ευρωπαϊκών στρατιωτικών δαπανών.

Οι traders επιχειρηματικών κεφαλαίων στην Ευρώπη επενδύουν ολοένα και περισσότερο στην άμυνα, αφού η Γηραιά Ήπειρος έχει διαθέσει εκατοντάδες δισ. ευρώ για επανεξοπλισμό, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και τις αμφιβολίες για τη δέσμευση των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ.

Επενδυτικές εταιρείες όπως οι Lakestar, Tikehau Capital και CVC Capital Partners συγκεντρώνουν χρήματα και δημιουργούν ομάδες εργασίας αναζητώτας συμφωνίες στον αμυντικό τομέα.

Παρά την άνοδο του ενδιαφέροντος, οι ευρωπαϊκές αμυντικές startups βασίζονται στη χρηματοδότηση των ΗΠΑ για να αναπτυχθούν, όμως η εικόνα αρχίζει να αλλάζει, με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και την KfW να χαλαρώνουν πρόσφατα τις πολιτικές τους.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

ΟΠΕΚΕΠΕ: Δείτε ποιοι πήραν πάνω από 50.000 ευρώ επιδότηση - Αναλυτικές λίστες

Εργασιακό νομοσχέδιο: Οι 6+1 αλλαγές που έρχονται σε προσλήψεις, ωράριο, ετήσιες άδειες

Λίβερπουλ: Πωλήσεις ρεκόρ για τη νέα εμφάνιση της Adidas - Εκτοξεύτηκαν πάνω από 700%

tags:
Porsche
Telekom (Deutsche Telekom)
Hedge funds
Venture capital
Αμυντικές δαπάνες

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider