Έξυπνες πόλεις: Αναδημιουργώντας την καθημερινότητα - Η περίπτωση του Ελληνικού

Οι πόλεις σε όλο τον κόσμο επιταχύνουν τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό, αξιοποιώντας προηγμένες τεχνολογίες που αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Οι πόλεις σε όλο τον κόσμο επιταχύνουν τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό, αξιοποιώντας προηγμένες τεχνολογίες που αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Ο όρος «έξυπνη πόλη» περιγράφει αστικά κέντρα που ενσωματώνουν ψηφιακές εφαρμογές και υποδομές για την παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών.

Μεταξύ των παραδειγμάτων που αναφέρονται είναι η δυνατότητα άμεσης πληροφόρησης, μέσω κινητού τηλεφώνου, για τις διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή ή η παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο της ποιότητας του αέρα και των περιβαλλοντικών συνθηκών.

Παράλληλα, εξελίσσονται εφαρμογές που συγκεντρώνουν σε μία πλατφόρμα τις βασικές ψηφιακές και φυσικές υπηρεσίες μιας πόλης, προσφέροντας τη δυνατότητα κράτησης εισιτηρίων για εκδηλώσεις, ενοικίασης ποδηλάτων ή προγραμματισμού δραστηριοτήτων, όπως μαθήματα γιόγκα, με λίγα κλικ. Η ομαλή λειτουργία αυτών των συστημάτων μπορεί να διευκολύνει σημαντικά την καθημερινότητα των πολιτών.

Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι τα παραδείγματα αυτά δεν αποτελούν σενάρια επιστημονικής φαντασίας αλλά εφαρμογές που υλοποιούνται ήδη σε πολλές πόλεις διεθνώς, στο πλαίσιο μιας στρατηγικής που στοχεύει στη βιωσιμότητα, τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

O ουσιαστικός ρόλος των έξυπνων πόλων στην προώθηση της βιωσιμότητας

Κάτι που κάνει τις έξυπνες πόλεις ιδιαίτερα ελκυστικές, όπως αναφέρει η LAMDA Development, σε ενημερωτικό της σημείωμα στο bolg της, είναι η συνεισφορά τους στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Ο έξυπνος φωτισμός στους δρόμους και στους ανοικτούς χώρους ρυθμίζει τη λειτουργία ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες, εξοικονομώντας έως και 40% από την κατανάλωση ενέργειας. Τα έξυπνα συστήματα στάθμευσης και η ενίσχυση της μικρο-κινητικότητας μειώνουν τη συμφόρηση, τον χρόνο μετακινήσεων και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Επιπλέον, συστήματα παρακολούθησης και ελέγχου της παραγωγής, αποθήκευσης και χρήσης ενέργειας ελαχιστοποιούν τις καταναλώσεις και τις εκπομπές ρύπων με τη βοήθεια ειδικών αλγορίθμων βελτιστοποίησης. Οι έξυπνες πόλεις, όπως αναφέρει η LAMDA, βελτιώνουν επίσης την ποιότητα των υποδομών και των δημόσιων υπηρεσιών. Για παράδειγμα, ειδικά τοποθετημένοι αισθητήρες μπορούν να ενημερώνουν την αρμόδια υπηρεσία πότε μια γέφυρα χρειάζεται επισκευή ώστε να υπάρξει άμεση ανταπόκριση.

Με τις έξυπνες υπηρεσίες, κάθε φορέας διαχείρισης δημόσιων χώρων αποκτά καλύτερη οργάνωση, έχει λιγότερα λειτουργικά κόστη και διαχειρίζεται πιο ορθολογικά τους ανθρώπινους και φυσικούς πόρους. Οι πολίτες από τη μεριά τους απολαμβάνουν μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά τους και αισθάνονται μέλη μιας προηγμένης κοινότητας.

Γίνεται προφανές ότι οι έξυπνες πόλεις αναβαθμίζουν συνολικά την ποιότητα ζωής μας. Με πιο υγιεινό περιβάλλον, ευκολότερες μετακινήσεις, περισσότερη ασφάλεια, καλύτερες υπηρεσίες και ενισχυμένη κοινωνική σύνδεση, οι πόλεις αυτές γίνονται τα μέρη που όλοι θα θέλουν να επισκέπτονται, να ζούνε και να εργάζονται.

Η LAMDA Development αναφέρεται επιγραμματικά στις έξυπνες λύσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο της αστικής ανάπλασης στο Ελληνικό. Ειδικότερα:

Για την προστασία του περιβάλλοντος

Έξυπνες λύσεις για την ενέργεια - Ένα ανθεκτικό, πλήρως υπόγειο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας εξυπηρετεί όλες τις άμεσες και μελλοντικές ανάγκες παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές, αποθήκευσης και κατανάλωσης, με αποδοτικότητα και ασφάλεια.

Έξυπνη διαχείριση νερού - Τεχνολογίες όπως αισθητήρες και Internet of Things (IoT) αξιοποιούνται για τη διαχείριση της διανομής νερού και την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης.

Έξυπνη διαχείριση αποβλήτων - Τα απόβλητα διαχωρίζονται στην πηγή για να μεγιστοποιηθεί η ανακύκλωση, ενώ αισθητήρες και δίκτυα IoT βελτιώνουν την αποδοτικότητα της συλλογής. Το οργανικό μέρος μετατρέπεται σε κομπόστ και χρησιμοποιείται ως φυσικό λίπασμα στο μητροπολιτικό πάρκο των 2 εκατ. τ.μ.

Για την αναβάθμιση της κοινωνίας

Έξυπνες υποδομές - Αισθητήρες και IoT που ενσωματώνονται στα υπόγεια δίκτυα κοινής ωφέλειας διασφαλίζουν την άριστη λειτουργία τους και επιτρέπουν την έγκαιρη, προληπτική συντήρηση.

Συνδεσιμότητα - Η πλήρης κάλυψη 5G, το δημόσιο Wi-Fi και το υπερυψηλής ταχύτητας δίκτυο οπτικών ινών συνθέτουν τη ραχοκοκαλιά για την ψηφιακή σύνδεση του The Ellinikon, δημιουργώντας μια ισχυρή υποδομή για την έξυπνη πόλη και όλες τις μελλοντικές της ανάγκες.

Έξυπνη κινητικότητα - Καινοτόμες λύσεις στάθμευσης και επιλογές μικρο-κινητικότητας όπως η υπηρεσία κοινής χρήσης ποδηλάτων ενισχύουν τη βιωσιμότητα και την ποιότητα ζωής στην πόλη.

Έξυπνα κτίρια - Προηγμένα συστήματα τεχνολογίας σε όλα τα κτίρια εγγυώνται εξαιρετική άνεση και κορυφαία ενεργειακή απόδοση.

Η καινοτόμα, φιλική προς τον χρήστη εφαρμογή The Ellinikon SuperApp θα συγκεντρώνει και θα προσφέρει στα χέρια των κατοίκων και των επισκεπτών πληροφόρηση για όλα τα ψηφιακά και φυσικά προϊόντα και υπηρεσίες του The Ellinikon.