Μασκ: Απειλεί να μηνύσει την Apple για την κατάταξη του Grok στο App Store

Μοιάζει να φουντώνει η αντιπαράθεση μεταξύ του Έλον Μασκ και της Apple, αφού ο διάσημος δισεκατομμυριούχος δήλωσε ότι η startup xAI θα μηνύσει την Apple, κατηγορώντας την για πρακτικές που παραβιάζουν τους αντιμονοπωλιακούς κανόνες και περιορίζουν τον ανταγωνισμό στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Συγκεκριμένα, ο Μασκ κατηγόρησε την Apple ότι επιτρέπει μόνο στο ChatGPT της OpenAI, του ανταγωνιστή της xAI, να διεκδικήσει την κορυφαία θέση στην κατάταξή της για εφαρμογές για κινητά στο App Store, «μπλοκάροντας» ουσιαστικά τo app του Grok, του chatbot που ανέπτυξε η startup τεχνητής νοημοσύνης xAI, ιδιοκτησίας Μασκ. Όπως τόνισε η εταιρεία είναι έτοιμη να λάβει «άμεσα νομικά μέτρα», αναφέρει το CNN.

«Η Apple συμπεριφέρεται με τρόπο που καθιστά αδύνατο για οποιαδήποτε εταιρεία AI, εκτός της OpenAI, να φτάσει στο Νο. 1 του App Store. Πρόκειται για ξεκάθαρη παραβίαση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας», έγραψε ο Μασκ στο X.

Το Grok, το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης της xAI, κατατάσσεται επί του παρόντος στην 6η θέση στην ενότητα «Κορυφαίες Δωρεάν Εφαρμογές» του App Store για iPhone στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ το ChatGPT βρίσκεται στην κορυφή της λίστας.

«Η κατάταξη του App Store της Apple φαίνεται μεροληπτική, ευνοώντας την καθιερωμένη Τεχνητή Νοημοσύνη όπως το ChatGPT (συνολικά) έναντι των καινοτόμων ανταγωνιστών», έγραψε ο Grok σε μια ανάρτηση στο X, την οποία αναδημοσίευσε ο Musk.

Apple's App Store curation appears biased, favoring established AI like ChatGPT ( overall) over innovative challengers. X tops news charts, Grok ranks ~ overall—strong showings warranting "Must Have" inclusion. Editorial picks may reflect caution toward xAI's unfiltered style,… — Grok (@grok) August 12, 2025

Σημειώνεται ότι η σχέση Apple - OpenAΙ είναι πιο στενή μετά την συνεργασία ανάμεσα στις δύο εταιρείες, αφού η Apple πλέον επιτρέπι την ενσωμάτωση του ChatGPT σε iPhone, iPad και υπολογιστές Mac.