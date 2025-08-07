Ο Βιρτζ σκοράρει και η Bayer βάζει αυτογκόλ - Τα «ψιλά γράμματα» στην μεταγραφή του αιώνα

Τα λειτουργικά έσοδα ανήλθαν σε 2,1 δισ. ευρώ, τροφοδοτούμενα κυρίως από την ισχυρή ανάπτυξη του φαρμακευτικού της χαρτοφυλακίου, ωστόσο, η καλύτερη εικόνα στον τζίρο επηρεάστηκε και από την πώληση του 22χρονου.

Η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της Λίβερπουλ με τα 150 εκατ. ευρώ για την απόκτηση του Φλόριαν Βιρτζ για 150 εκατ. ευρώ, έδωσε μία απροσδόκητη ώθηση στα οικονομικά μεγέθη της Bayer, ιδιοκτήτριας της Λεβερκούζεν.

Σύμφωνα με τα εταιρικά αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη, η μετακίνηση του νεαρού μεσοεπιθετικού στους Reds επέφερε βελτίωση στον οικονομικό ισολογισμού του γερμανικού ομίλου.

Τα λειτουργικά έσοδα ανήλθαν σε 2,1 δισ. ευρώ, τροφοδοτούμενα κυρίως από την ισχυρή ανάπτυξη του φαρμακευτικού της χαρτοφυλακίου, ωστόσο, η καλύτερη εικόνα στον τζίρο επηρεάστηκε και από την πώληση του 22χρονου.

«Τα κέρδη προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, κυρίως χάρη στα υψηλότερα έσοδα από μεταγραφές παικτών» υπογράμμισε η γερμανική επιχείρηση κατασκευής φαρμάκων και προϊόντων φυτοπροστασίας

Παρά τη θετική έκθεση του δεύτερου τριμήνου που περιλάμβανε επίσης την αναβάθμιση του guidance των πωλήσεων της Bayer για το 2025, οι επενδυτές εξέφρασαν την ανησυχία τους, καθώς δεν ενημερώθηκαν εξ αρχής για την συνεισφορά του deal στην τριμηνιαία απόδοση.

Μετά την αποκάλυψη, η μετοχή της υπέστη πτώση 8% στα 24,98 ευρώ, με τον Μάρκους Μανς, διαχειριστή χαρτοφυλακίου στην Union Investment στη Φρανκφούρτη να τονίζει πως η Bayer πέτυχε «αυτογκόλ» με την απόκρυψη της συμβολής της πώλησης Βιρτζ. «Κάτι τέτοιο δεν θα έπρεπε να συμβαίνει στην ενημέρωση της κεφαλαιαγοράς» τόνισε.

Ταυτόχρονα, τo Bloomberg επεσήμανε πως οι θετικές επιδόσεις της Bayer οφείλονται περισσότερο στις πωλήσεις του αντιπηκτικού Xarelto (rivaroxaban) παρά σε πιο πρόσφατα φάρμακα, επιβαρύνοντας τον τίτλο της στα χρηματιστηριακά ταμπλό.

«Η λεπτομέρεια ότι τα αποτελέσματα σχετίζονται σε κάποιο βαθμό με το Xarelto και την πώληση ενός ποδοσφαιριστή μπορεί να απογοητεύσει ορισμένους traders», εξήγησαν αναλυτές της JP Morgan.

Ωστόσο, δεν μπορούν να χαρακτηριστούν αρνητικά οι πωλήσεις που παρουσίασαν τα νέα προϊόντα της: Το Nubeqa (δαρολουταμίδη) για τη θεραπεία για τον καρκίνο του προστάτη είδε άλμα 50,5% στα 546 εκατ. ευρώ, ενώ η Kerendia (φινερενόνη) κατέγραψε ράλι 67,1% στα 183 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, η Bayer ανακοίνωσε ότι έχει περικόψει 12.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης από την έναρξη του προγράμματος αναδιάρθρωσης που έχει σχεδιαστεί για να εξοικονομήσει 2 δισ. ευρώ έως το 2026.