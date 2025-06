Morgante: Η Enaon επιβεβαιώνει την ετοιμότητα των υποδομών διανομής αερίου για ανάπτυξη βιομεθανίου στην Ελλάδα

Η Enaon, εταιρεία του ομίλου Italgas, επιβεβαιώνει τη λειτουργική ετοιμότητα των υποδομών διανομής φυσικού αερίου που διαχειρίζεται για την έγχυση και διανομή βιομεθανίου στο δίκτυό της στην Ελλάδα.

Η Enaon, εταιρεία του ομίλου Italgas, επιβεβαιώνει τη λειτουργική ετοιμότητα των υποδομών διανομής φυσικού αερίου που διαχειρίζεται για την έγχυση και διανομή βιομεθανίου στο δίκτυό της στην Ελλάδα. Την ανάγκη συντονισμού όλων των ενδιαφερόμενων μερών για την ανάπτυξη της αγοράς βιομεθανίου και υδρογόνου στην Ελλάδα μέσα από ένα ολοκληρωμένο και σαφές θεσμικό πλαίσιο, τόνισε η κα Barbara Morgante, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Enaon, κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής της στο 10ο Συνέδριο για την Ενεργειακή Μετάβαση, με θέμα «A Decade of Energy Transition: Adapting for Tomorrow», που διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Ενεργειακής Οικονομίας (HAEE) στην Αθήνα.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Enaon μίλησε, μεταξύ άλλων διακεκριμένων ομιλητών – κα Ελένη Μπαϊράμη, Ιδιοκτήτρια και Διευθύνουσα Σύμβουλος της ECO Hellas, κ. Γιώργο Χατζημαρκάκη, Διευθύνων Σύμβουλος της Hydrogen Europe και κ. Δημήτρη Καρδοματέα, Πρόεδρος Δ.Σ. και Γενικός Διευθυντής του ΚΑΠΕ - στη θεματική ενότητα “The Complex Path of Europe’s Energy Shift: Hydrogen and Alternative Fuels as Key Players” του συνεδρίου. Η κα Morgante υπογράμμισε ότι στο πλαίσιο της τρέχουσας διαβούλευσης για το ρυθμιστικό πλαίσιο, η Enaon θα συνεισφέρει με συγκεκριμένες προτάσεις, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την εμπειρία του ομίλου Italgas, καθώς, στην Ιταλία, μεγάλος αριθμός μονάδων βιομεθανίου είναι ήδη συνδεδεμένες με το εγχώριο δίκτυο. Έχοντας σαφή στρατηγική στόχευση στη βιώσιμη ενέργεια και την κυκλική οικονομία, η Enaon επιβεβαιώνει το ρόλο της ως βασικού μοχλού για την πράσινη μετάβαση της Ελλάδας.

«Τα δίκτυα που διαχειρίζεται η Enaon, μέσω της θυγατρικής της Enaon EDA, σε 9 Περιφέρειες της Ελλάδας είναι έξυπνα και ψηφιακά, έτοιμα να διανείμουν άμεσα βιομεθάνιο. Παράλληλα, προετοιμαζόμαστε για να μπορέσουν, μελλοντικά, να υποδεχθούν και υδρογόνο. Η εμπειρία της Italgas στον ψηφιακό μετασχηματισμό των δικτύων, έναν καθοριστικό παράγοντα που επιτρέπει την απαλλαγή από τον άνθρακα, θα συμβάλλει ώστε τα δίκτυα διανομής στην Ελλάδα να φιλοξενήσουν ανανεώσιμα αέρια, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα και την ασφάλεια του ενεργειακού συστήματος. Οι υποδομές διανομής φυσικού αερίου είναι, επομένως, καθοριστικής σημασίας για την υποστήριξη της μετάβασης της χώρας σε ένα βιώσιμο ενεργεικά μέλλον», υπογράμμισε η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Enaon.

Αναφερόμενη στην εκτεταμένη διακοπή ρεύματος που σημειώθηκε πρόσφατα στην Ισπανία, προκαλώντας τεράστιες απώλειες στην οικονομία της χώρας, η κα Morgante τόνισε τη σημασία της διαφοροποίησης των πηγών ενέργειας για τη διασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας, σημειώνοντας: «Το blackout που συνέβη στην Ισπανία αποδεικνύει ότι καμία από τις μορφές ενέργειας δεν πρέπει να εγκαταλειφθεί υπέρ μίας μόνο λύσης. Στην Ελλάδα, όπως και στην Ιταλία, διαθέτουμε σημαντικές υποδομές διανομές φυσικού αερίου που πρέπει να αξιοποιήσουμε για την επίτευξη των στόχων της απανθρακοποίησης και τη διατήρηση της ευελιξίας και της αξιοπιστίας του συνολικού συστήματος. Οι υποδομές αυτές αποτελούν πλεονέκτημα για την αντιμετώπιση του ενεργειακού τριλήμματος, καθώς το αναβαθμισμένο δίκτυο διανομής της Enaon είναι σε θέση να προσφέρει μια οικονομικά αποδοτική λύση που διασφαλίζει την ενεργειακή ασφάλεια και υποστηρίζει την ενεργειακή μετάβαση. Επομένως, ας μην εγκαταλείψουμε ό, τι έχουμε οικοδομήσει, οδηγούμενοι από ιδεολογικές προσεγγίσεις, χωρίς να συμβιβαζόμαστε σε βάρος της ενεργειακής ασφάλειας και της οικονομικής προσιτότητας» επισήμανε.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής της προς ένα βιώσιμο ενεργειακά μέλλον, η Enaon προχωρά στην ανάπτυξη προηγμένων υποδομών σε νέες περιοχές της Ελλάδας, καθώς και στον ψηφιακό μετασχηματισμό των υφιστάμενων δικτύων που διαχειρίζεται, συμπεριλαμβανομένης της αντικατάστασης των συμβατικών μετρητών με έξυπνους μετρητές τεχνολογίας «H2 ready» που παρέχουν τη δυνατότητα διαχείρισης μειγμάτων φυσικού αερίου και ανανεώσιμων αερίων.

Παράλληλα, η Enaon έχει υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας με τον ΕΣΠΑΒ, τον Ελληνικό Σύνδεσμο Παραγωγών Βιοαερίου, καθώς και με παραγωγούς βιοαερίου που έχουν ήδη εκδηλώσει μεγάλο ενδιαφέρον για την μετατροπή των μονάδων τους για την παραγωγή βιομεθανίου, το οποίο θα διοχετευθεί στα δίκτυα διανομής. Η Enaon επιβεβαιώνει τη στρατηγική της δέσμευση για την προώθηση σημαντικών συνεργασιών και είναι έτοιμη να συνεργαστεί με όλους τους θεσμικούς φορείς για τη διαμόρφωση ενός λειτουργικού και βιώσιμου πλαισίου που θα μετατρέψει το βιομεθάνιο σε πραγματική ευκαιρία για την Ελλάδα, συμβάλλοντας παράλληλα στο μοντέλο της κυκλικής οικονομίας και στη βιώσιμη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, με θετικές επιπτώσεις στις τοπικές κοινωνίες.