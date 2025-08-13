Ειδήσεις | Ελλάδα

Ένοπλες Δυνάμεις: Με οδηγία Δένδια διατίθενται χώροι φιλοξενίας για πυρόπληκτους σε Πάτρα και Μεσολόγγι

Οι Ένοπλες Δυνάμεις, μετά από οδηγία του υπουργού Εθνικής 'Αμυνας Νίκου Δένδια στον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής 'Αμυνας (ΓΕΕΘΑ) στρατηγό Δημήτριο Χούπη, διαθέτουν προσωρινά κατάλληλους χώρους φιλοξενίας στους πυρόπληκτους πολίτες των περιφερειών Αχαΐας και Αιτωλοακαρνανίας.

Πιο συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε, στην Πάτρα διατίθεται το Κέντρο Εκπαιδεύσεως Τεχνικού, ενώ στο Μεσολόγγι διατίθεται το 2/39 Σύνταγμα Ευζώνων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

tags:
Ένοπλες δυνάμεις
Νίκος Δένδιας
Πυρκαγιά

