Πύρινος εφιάλτης στην Αχαΐα: Εκκενώθηκαν Καραμανδάνειο και Κωνσταντοπούλειο στην Πάτρα - Μέτωπα σε Πρέβεζα, Χίο και Ζάκυνθο

Μάχη με συνεχείς αναζωπυρώσεις σε Αχαΐα, Πρέβεζα, Χίο, Ζάκυνθο και Κεφαλονιά – Αλλεπάλληλα 112 για εκκενώσεις περιοχών. Η εικόνα στα πύρινα μέτωπα.

Τελευταία ενημέρωση 20:03

Σε πύρινο κλοιό παραμένουν για ακόμη ένα 24ωρο πολλές περιοχές της Ελλάδας, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να καταβάλλουν τεράστιες προσπάθειες να θέσουν υπό έλεγχο τα μέτωπα της φωτιάς, δίνοντας μεγάλη μάχη με τις φλόγες ενώ οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Τα μεγαλύτερα προβλήματα από τις φωτιές παρουσιάζονται σε Αχαΐα, Πρέβεζα, Χίο και Ζάκυνθο ενώ φωτιά έχει ξεσπάσει σε Ηλεία και Πέλλα.

Ανεξέλεγκτη η κατάσταση στην Αχαΐα

Οι πύρινες γλώσσες έχουν κυκλώσει την Πάτρα, με τη μεγάλη φωτιά που καίει για δεύτερη ημέρα στην Αχαΐα να μη δίνει σημάδια υποχώρησης, τουλάχιστον όχι πριν φτάσει στη θάλασσα.

Πριν από λίγο εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους των περιοχών, Σούλι, Ρηγανόκαμπος και Εγλυκάδα, του Δήμου Πατρέων, ώστε να απομακρυνθούν προς το κέντρο της Πάτρας, εξ΄ αιτίας της φωτιάς που είναι σε εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή των Συχαινών.

Νωρίτερα είχε προηγηθεί μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής Ρωμανός, προκειμένου να απομακρυνθούν κι εκείνοι προς την Πάτρα.

Πριν από λίγο, ο υπ. Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ανακοίνωσε ότι εκκενώνεται για προληπτικούς λόγους το Καραμανδάνειο νοσοκομείο Παίδων της Αχαΐας. «Ήδη τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έχουν σχεδόν φθάσει και θα παραλάβουν 8 ασθενείς, ενώ και επιπλέον 4 περιπατητικοί ασθενείς θα φιλοξενηθούν προσωρινά στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο στο Ρίο» ανέφερε.

Εκκενώνεται και το Κωνσταντοπούλειο γηροκομείο στην Πάτρα. Περίπου 80 άτομα βρίσκονται στη δομή και αναμένεται να μεταφερθούν με λεωφορεία σε εγκαταστάσεις του στρατού, στην περιοχή των Συνόρων της Πάτρας, όπου έχει διαμορφωθεί χώρος για την υποδοχή των πολιτών. Δύο άτομα θα μεταφερθούν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο του Ρίου.

Νέο μήνυμα από το 112 ήχησε για εκκένωση των περιοχών, Αρόη, Διάκου, Γηροκομειού και Λυκοχορού, προς Πάτρα. Οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μεγάλη μάχη στην περιοχή του ΧΥΤΑ της Ξερόλλακας, όπου σημειώνονται διαρκώς αναζωπυρώσεις. Την ίδια στιγμή, ένα ακόμη μέτωπο υπάρχει στην περιοχή του Μπάλα. Καλύτερη φαίνεται να είναι η εικόνα στα Μποζαΐτικα και την ευρύτερη περιοχή.

Στο μέτωπο επιχειρούν πάνω από 250 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 73 οχήματα, καθώς και μηχανήματα έργου και υδροφόρες που έχουν διατεθεί από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Στα Συχαινά η φωτιά εξακολουθεί να καίει κοντά σε κατοικημένες περιοχές και στις προσπάθειες κατάσβεσής της συμμετέχουν 57 πυροσβέστες με ένα πεζοπόρο τμήμα και 22 πυροσβεστικά οχήματα.

Στα πλαίσια της εντολής εκκένωσης από το 112 στην περιοχή του Μπάλα, αστυνομικές δυνάμεις συνδράμουν στην απομάκρυνση των καλογραιών από το Μοναστήρι του Αγίου Νικολάου. Στην Δυτική Αχαΐα η φωτιά επίσης βρίσκεται σε εξέλιξη με ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστική να δίνουν μάχη με τις φλόγες. Συνολικά επιχειρούν 165 πυροσβέστες με 5 πεζοπόρα τμήματα και 51 οχήματα. Και στα δύο μέτωπα επιχειρούν από αέρος 7 αεροσκάφη και 5 πυροσβεστικά ελικόπτερα.

O Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΕ κ. Παναγιώτης Γ. Τερεζάκης μεταβαίνει στην Αχαΐα προκειμένου να ελέγξει δια ζώσης και να δώσει, το δυνατόν συντομότερα, τις κατάλληλες εντολές για επίλυση των προβλημάτων που προκάλεσε στο σιδηροδρομικό δίκτυο η μεγάλη φωτιά, όπως ανακοινώθηκε. Με εντολή της Πυροσβεστικής εξαιτίας της πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας και σε κοντινή απόσταση σε τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής, διεκόπη η κυκλοφορία στο τμήμα Βραχναίικα-Καμίνια, μέχρι νεοτέρας.

Ως εκ τούτου, οι αμαξοστοιχίες του Προαστιακού Πάτρας που εκτελούν δρομολόγια στο τμήμα 'Αγιος Ανδρέας-Καμίνια θα τερματίζουν προσωρινά στον σταθμό Βραχναίικα, μέχρι την αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Η κυκλοφορία διεξάγεται προσωρινά μεταξύ ΣΣ Κιάτου και ΣΣ Ακράτας, ενώ εκτός λειτουργίας βρίσκονται τα συστήματα των σηράγγων Τράπεζας και Πλατάνου.

Τα συνεργεία του αναδόχου που έχουν την ευθύνη της συντήρησης βρίσκονται είδη στην περιοχή με σκοπό την άμεση αποκατάσταση των βλαβών. Υπολογίζεται ότι εντός της ημέρας θα έχει αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία του δικτύου. Η αντίδραση του ΟΣΕ, ως Διαχειριστής Υποδομής, υπήρξε άμεση και εντός του πλαισίου μηδενικής ανοχής που έχει υιοθετηθεί για ζητήματα που άπτονται της ασφάλειας των σιδηροδρομικών μετακινήσεων.

Μπαράζ 112 στη Ζάκυνθο

Στη Ζάκυνθο, με δύο πύρινα μέτωπα να προβληματίζουν τις πυροσβεστικές αρχές του νησιού. Το πρώτο μέτωπο καίει δασική έκταση πάνω από τα χωριά Λαγωπόδο, Ρομίρι, Παντοκράτορας και Μουζάκι. Στους κατοίκους των παραπάνω χωριών έχει σταλεί μήνυμα του 112 ώστε να μετακινηθούν προς την πόλη της Ζακύνθου. Το δεύτερο μέτωπο είναι στο χωριό Κοιλιωμένος, με τους πυροσβέστες να δίνουν ακόμα μια μάχη με την πύρινη λαίλαπα. Αυτή τη στιγμή στο νησί βρίσκονται και επιχειρούν πάνω από 100 πυροσβέστες, ενώ από αέρος συνδράμουν τρία πυροσβεστικά ελικόπτερα.

Δύσκολη η κατάσταση στην Πρέβεζα

Δύσκολη είναι η κατάσταση στην Φιλιππιάδα και στα περισσότερα χωριά του Δήμου Ζηρού, αφού παρά την ύφεση στα μέτωπα, που σημειώθηκε το πρωί, πλέον η εικόνα είναι ανάλογη με εκείνη της χθεσινής ημέρας. Οι φωτιές αναζωπυρώθηκαν και το 112 ηχεί και πάλι στα περισσότερα χωριά, προκειμένου οι κάτοικοι να απομακρυνθούν, είτε προς τα Γιάννενα είτε προς την Άρτα.

Πυροσβεστικές δυνάμεις είναι ενισχυμένες με εναέρια μέσα, δίνοντας μάχη στην Παλιά Φιλιππιάδα, όπου από τις 4 το απόγευμα και μετά η φωτιά αναζωπυρώθηκε και μπήκε μέσα στον οικισμό. Εθελοντές και κάτοικοι της περιοχής συνδράμουν στο έργο της πυρόσβεσης και πολλά σπίτια σώθηκαν από τις φλόγες την τελευταία στιγμή.

Χίος: Στοίχημα να μην περάσει η φωτιά στα Χάλανδρα

Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά στη Χίο, σε δύο μέτωπα, ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι εντάσεως 6 μποφόρ. Το βάρος των δυνάμεων πυρόσβεσης το μεσημέρι της Τετάρτης επικεντρώνεται στην περιοχή Σπαρτούντα, ώστε να μην φτάσουν οι φλόγες στα Χάλανδρα, με την κατάσταση να παραμένει δύσκολη. Tο πρώτο μέτωπο κινείται μεταξύ των οικισμών Πιραμά και Παρπαριά και το δεύτερο, που είναι και το πιο δύσκολο, πλησίον του οικισμού Περδικά με κατεύθυνση προς τους οικισμούς Σιδηρούντα, Διευχά και Χάλανδρα.

Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα θα μείνουν για αρκετές ημέρες τα χωριά της βορειοδυτικής Χίου που επλήγησαν από τη συνεχιζόμενη καταστροφική πυρκαγιά. Όπως έγινε γνωστό οι ζημιές στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ περιλαμβάνουν τουλάχιστον 150 καμένους στύλους ηλεκτροδότησης και η αποκατάστασή τους απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Στελέχη της επιχείρησης επισημαίνουν ότι η πρώτη προσπάθεια θα επικεντρωθεί στην επαναφορά του ρεύματος στη Βολισσό, διαδικασία που θα απαιτήσει τουλάχιστον 3 με 4 ημέρες.

Η αποκατάσταση της παροχής ρεύματος στους παραλιακούς οικισμούς, αλλά και στα χωριά Παραπαριά, Ποταμιά και λοιπές περιοχές της Αμανής, παραμένει χωρίς συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Εκτιμήσεις αναφέρουν ότι θα απαιτηθούν πάνω από 7 έως 10 μέρες για την πλήρη επαναφορά της ηλεκτροδότησης. Κι όλα αυτά ενώ δεν αποκλείεται η κατάσταση να επιδεινωθεί, καθώς η φωτιά συνεχίζει να καίει με ανοιχτά μέτωπα.

Προκειμένου πάντως να επιταχυνθούν οι εργασίες επανηλεκτροδότησης, στη βορειοδυτική Χίο έρχονται συνεργεία ενίσχυσης από τη Βόρεια Ελλάδα, αποτελούμενα από 40 τεχνικούς του ΔΕΔΔΗΕ. Ειδική πλατφόρμα υποβολής αίτησης για προσωρινή διαμονή των πυρόπληκτων της Χίου δημιουργήθηκε και λειτουργεί στην ιστοσελίδα του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Την πλατφόρμα δημιούργησε το υπουργείο Τουρισμού σε συνεργασία με Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος και θα λειτουργεί επικουρικά επικουρικά των παροχών από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Περιφέρεια και Δήμοι). Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση εδώ. Αίτημα στην κυβέρνηση για παροχή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε κατοίκους και επιχειρήσεις της βόρειας Χίου, που επλήγησαν από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές, κατέθεσε ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας, Νότης Μηταράκης.

Σε δήλωσή του ο κ. Μηταράκης αναφέρει: «Στηρίζουμε τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις της περιοχής, που δοκιμάζονται σκληρά. Η άμεση κινητοποίηση της Πολιτείας είναι απαραίτητη, ώστε να μπορέσουμε να επαναφέρουμε την κανονικότητα και να περιορίσουμε τις συνέπειες της καταστροφής».

Κεφαλονιά: 112 για απομάκρυνση προς Λιβάδι

Φωτιά ξέσπασε και σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αθέρας της Κεφαλονιάς, ενώ εστάλη και μήνυμα του 112 στους κατοίκους να απομακρυνθούν.

Η φωτιά συνεχίζει να μαίνεται, ωστόσο δεν κατευθύνεται προς το χωριό.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 32 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 16ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, οκτώ οχήματα και δύο αεροσκάφη, ενώ το έργο τους ενισχύεται από υδροφόρες των ΟΤΑ.

Όπως μεταδίδει ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ Γιάννης Ανδριώτης, το βασικό μέτωπο που κινούνταν προς τον οικισμό Αθέρας, στη βορειοδυτική πλευρά του νησιού, έχει περιοριστεί. Τα τρία μικρότερα μέτωπα που παραμένουν ενεργά δεν απειλούν κατοικημένες περιοχές.

Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες (14:50 μ.μ.) εξαιτίας της πυρκαγιάς στα υπόλοιπα μέτωπα κινδυνεύουν άμεσα ένα σπίτι και μια στάνη που βρίσκονται σε αρκετή απόσταση έξω απο χωρίο. Στην περιοχή σπεύδει δύναμη της Πυροσβεστικής ώστε να αποσοβηθεί ο κίνδυνος επέκτασης της πυρκαγιάς εκεί.

Φωτιά στην Ηλεία στο Καπελέτο - Μήνυμα του 112

Μέτωπο φωτιάς ξέσπασε και στην Ηλεία. Η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καπελέτο. Κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔ, 8 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Μήνυμα του 112 καλεί όσους είναι στην περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα.