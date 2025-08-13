ΕΧΑΕ: Με ποσοστό 0,76% η Jefferies International

H Jefferies International απέκτησε 240.146 μετοχές στις 13 Αυγούστου.

Η JEFFERIES INTERNATIONAL LTD με γραπτή γνωστοποίηση προς την ΕΧΑΕΕΧΑΕ στις 13.08.2025 ενημέρωσε ότι πλέον κατέχει το 0,76% των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΧΑΕΕΧΑΕ μετά από συνολικές αγορές 240.146 μετοχών.

Μετά τις ανωτέρω συναλλαγές, η JEFFERIES INTERNATIONAL LTD κατέχει το 0,76% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας

Επίσης, η Qube Research & Technologies Limited με γραπτή γνωστοποίηση προς την Εταιρεία στις 13.08.2025 ενημέρωσε ότι μέσω equity swaps στις 12.08.2025 κατέχει το 1,005% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, με μέση τιμή ανά μετοχή ΕΧΑΕΕΧΑΕ -0,14% τα €6,97.

Οι αλυσίδες ελεγχόμενων επιχειρήσεων μέσω των οποίων ουσιαστικά κατέχονται τα δικαιώματα ψήφου, ξεκινώντας από τον απώτατο ελέγχοντα, έχουν ως εξής:

• Qube Research & Technologies Limited

• Qube Master Fund Limited • Qube Research & Technologies Limited

• Qube Master Fund SPC – Torus Fund SP