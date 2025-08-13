Αερομεταφορές: Μέτρα από Κομισιόν για την επικαιροποίηση των κανόνων στις υπηρεσίες

Η επανεξέταση του κανονισμού θα προετοιμάσει τον κλάδο των αερομεταφορών για το μέλλον, διασφαλίζοντας ότι θα παραμείνει ανταγωνιστικός, θα διατηρεί τη συνδεσιμότητα και θα προστατεύει τα συμφέροντα των καταναλωτών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τους πολίτες, τους ταξιδιώτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη να εκφράσουν τις απόψεις τους μέσω δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με την αναθεώρηση του κανονισμού για τις υπηρεσίες αερομεταφορών, το πλαίσιο που διέπει την πρόσβαση στην εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για τις αεροπορικές μεταφορές και την εκμετάλλευση των αεροπορικών γραμμών εντός αυτής.

Ο κανονισμός καθορίζει, για παράδειγμα, πότε και πού μπορούν οι αεροπορικές εταιρείες της ΕΕ να δραστηριοποιούνται ελεύθερα εντός της ΕΕ, καθώς και το πώς θα πρέπει να εμφανίζονται οι τιμές των εισιτηρίων στους καταναλωτές. Η επανεξέταση του κανονισμού θα προετοιμάσει τον κλάδο των αερομεταφορών για το μέλλον, διασφαλίζοντας ότι θα παραμείνει ανταγωνιστικός, θα διατηρεί τη συνδεσιμότητα και θα προστατεύει τα συμφέροντα των καταναλωτών.

Η επανεξέταση καλύπτει, μεταξύ άλλων, τα επιτρεπόμενα όρια χειραποσκευών και τους τρόπους μείωσης των διαταραχών σε ολόκληρη την ΕΕ κατά τη διάρκεια απεργιών των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας. Ο κανονισμός για τις υπηρεσίες αερομεταφορών, ο οποίος θεσπίστηκε για πρώτη φορά το 1992 και επικαιροποιήθηκε το 2008, έχει συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς αερομεταφορών της ΕΕ.

Προώθησε την ανάπτυξη του κλάδου και βελτίωσε τη συνδεσιμότητα σε ολόκληρη την ΕΕ, ωφελώντας τους πολίτες σε όλες τις περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένων των απομακρυσμένων και των εξόχως απόκεντρων περιοχών. Μια αξιολόγηση που διενεργήθηκε το 2019, η εμπειρία από την πανδημία του κορονοϊού, καθώς και πιο πρόσφατες εκτιμήσεις εντόπισαν την ανάγκη για περισσότερη στήριξη —για την πράσινη μετάβαση του κλάδου και για τη βελτίωση της ανθεκτικότητάς του σε κρίσεις.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 4 Νοεμβρίου 2025 (μεσάνυχτα, ώρα Βρυξελλών) και είναι διαθέσιμη στη διαδικτυακή πύλη «Πείτε την άποψή σας». Οι απόψεις που θα συγκεντρωθούν θα τροφοδοτήσουν την εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά με την αναθεώρηση του κανονισμού για τις υπηρεσίες αερομεταφορών, την οποία δρομολογεί επί του παρόντος η Επιτροπή.