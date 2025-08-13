Ειδήσεις | Ελλάδα

Πυρκαγιά σε εξέλιξη στο Καπελέτο Ηλείας - Μήνυμα και από το 112

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καπελέτο Ηλείας εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα.

'Αμεσα κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν 24 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ, οκτώ οχήματα και ένα ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Για την πυρκαγιά εκδόθηκε και μήνυμα από το 112, με το οποίο καλούνται οι κάτοικοι να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

