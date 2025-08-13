Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες σε Χίο και Αχαΐα - Σε πύρινο κλοιό Πρέβεζα, Ζάκυνθος και Κεφαλονιά

Πύρινος εφιάλτης σε Αχαΐα, Πρέβεζα, Χίο, Ζάκυνθο και Κεφαλονιά. 109 πυρκαγιές αντιμετωπίζουν οι δυνάμεις πυρόσβεσης με 48 το τελευταίο 24ωρο. Στις 71 οι διακομιδές σε νοσοκομεία. Στάχτη η Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου στο Μπάλα Πατρών.

Τελευταία ενημέρωση 22:56

Ακόμη μία δύσκολη νύχτα περιμένει τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής και τους εθελοντές στα μέτωπα φωτιάς που καίνε σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Σε πύρινο κλοιό βρίσκεται η Χίος, με τις φλόγες να απειλούν οικισμούς ενώ κόλαση φωτιάς επικρατεί στην Πάτρα λόγω της τεράστιου μετώπου που κατακαίει για δεύτερο 24ωρο την Αχαΐα. Μεγάλες ζημιές έχουν υποστεί Χίος και Πρέβεζα, με τα μηνύματα του 112 να είναι διαδοχικά και το έργο της κατάσβεσης δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι.

Κόλαση φωτιάς στη Χίο

Ειδικότερα, ανεξέλεγκτη είναι η κατάσταση στη Χίο, με το χωριό Κηπουριές να κινδυνεύει καθώς η φωτιά μπήκε μέσα στον οικισμό. Οι Αρχές εξανάγκασαν νωρίτερα τους κατοίκους να φύγουν, καθώς μέχρι τότε κάθονταν στις περιουσίες τους. Ο άνεμος όμως άλλαξε, οι πολλές εστίες φωτιάς ενώθηκαν και δημιούργησαν ένα μεγάλο ενιαίο μέτωπο που καίει ό,τι βρει στο πέρασμά του. Οι ριπές αλλάζουν κατεύθυνση συνεχώς και καίνε ύλη άκαυτη, βρίσκονται σε δάσος, ενώ πάνε στον ορεινό όγκο του Πελιναίου.

Στο μέτωπο στην περιοχή Σπαρτούντα προς Χάλανδρα, επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής με πεζοπόρα τμήματα και εθελοντικές ομάδες προσπαθούν να κρατήσουν τη φωτιά να μην περάσει τον δρόμο μετά το χωριό Φυτά. Στο άλλο μέτωπο, μετά το χωριό Βολισσός, βόρεια, μεταξύ Παρπαριάς και Πυραμάς, η διεύθυνση των ανέμων αλλάζει και δίνει την αισιοδοξία ότι η φωτιά θα στραφεί στα καμένα και θα σβήσει. Σημαντικές οι ζημιές στη Βολισσό, όπου κάηκαν σπίτια και τροχόσπιτα, όπως και στον Κάμπο της Βολισσού.

Πύρινος εφιάλτης στην Αχαΐα

Μάχη να μην μπει η φωτιά στην πόλη της Πάτρας με μήνυμα από το 112 να καλεί τους κατοίκους των περιοχών Σούλι, Ρηγανόκαμπος, Εγλυκάδα Αρόη, Διάκου, Γηροκομείο, Λυκόχορο, Σούλι, Ριγανόκαμπος και Εγλυκάδα να απομακρυνθούν προς το κέντρο της αχαϊκής πρωτεύουσς. Στην Αρόη που έχει εκκενωθεί, η φωτιά έφτασε στα πρώτα σπίτια ενώ μέτωπο υπάρχει και στον Αγ. Παντελεήμονα με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη να μην περάσει στον αστικό ιστό της Πάτρας.

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης επιχειρούν συνεχώς, αλλά η ένταση των ανέμων και το ανάγλυφο της περιοχής, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες, συντείνουν στο να αλλάζει η εικόνα και διάσπαρτες μικρές εστίες, οι οποίες ελέγχονται από την πυροσβεστική ξαναφουντώνουν, με τη βοήθεια του δυνατού αέρα, ενώ οι συνεχείς αναζωπυρώσεις είχαν σαν αποτέλεσμα να απειλούνται σπίτια και να παραδοθεί στις φλόγες η Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου στο Μπάλα.

Παράλληλα, έγινε προληπτική απομάκρυνση 12 ασθενών από το Καραμανδάνειο νοσοκομείο Παίδων, οι οποίοι θα μεταφερθούν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο στο Ρίο. Εκκενώθηκε και το Κωνσταντοπούλειο γηροκομείο στην Πάτρα. Περίπου 80 άτομα βρίσκονται στη δομή και μεταφέρθηκαν με λεωφορεία σε εγκαταστάσεις του στρατού, στην περιοχή των Συνόρων της Πάτρας, όπου έχει διαμορφωθεί χώρος για την υποδοχή των πολιτών.

Οι φλόγες κοντεύουν να φτάσουν στο ύψος της γέφυρας στην Εθνική Οδό Πατρών-Πύργου. Μάλιστα, σε 3 διαφορετικές πυρκαγιές στα Φλογεραίϊκα, στο Πλατάνι και στα Δεμένικα Αχαΐας επιχειρούν 140 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων και 41 οχήματα. Ταυτόχρονα, σε ισχύ παραμένουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή. Διακοπή κυκλοφορίας σε:

Ελευθερίου Βενιζέλου στο ύψος της οδού Ηρακλέους προς Περιμετρική Πατρών

Οδός Λυκοχόρου Πάτρα

Περιμετρική Πατρών (Εθνική Οδός) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας ( προς Πύργο και προς Αθήνα),από Μποζαϊτικα ( Τόφαλος) μέχρι κόμβο Γλαύκου

Μάχη με τα πύρινα μέτωπα στην Πρέβεζα

Σε τρία μέτωπα δίνουν τη μάχη οι δυνάμεις πυρόσβεσης στο Γυμνότοπο Φιλιππιάδας στην Πρέβεζα. Αναζωπύρωση αντιμετωπίζεται και στον Αμμότοπο Άρτας. Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν στα μέτωπα της φωτιάς. Ένα μέτωπο κινείται προς λίμνη Ζηρού. Ένα δεύτερο κινήθηκε προς τον οικισμό Γοργόμυλο. Ένα τρίτο μέτωπο βρίσκεται στην περιοχή Καμπί. Τα δύο από τα μέτωπα έχουν κατεύθυνση προς Φιλιππιάδα. Οι άνεμοι δημιουργούν διάσπαρτες εστίες που ανατροφοδοτούν τις εστίες της φωτιάς.

Νωρίτερα την Τετάρτη (13/8), με αλλεπάλληλα μηνύματα του 112, κλήθηκαν κάτοικοι και επισκέπτες να μετακινηθούν από πολλές περιοχές: Από Κερασώνα και Αγ. Παρασκευή, να μετακινηθούν προς τα Ιωάννινα. Από τον Αμμότοπο να μετακινηθούν προς Κιάφα. Όσοι βρίσκονται στις περιοχές Βουλιστά, Παναγιά και Γωνιά, να απομακρυνθούν προς Ιωάννινα.

Έχουν καεί σπίτια, ελαιώνες και καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Εκτεταμένες είναι οι ζημιές στα δίκτυα ηλεκτροδότησης και ύδρευσης. 17 κοινότητες είναι χωρίς ρεύμα και νερό. Η περιοχή κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, για την αντιμετώπιση των συνεπειών από την πυρκαγιά, με απόφαση του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας.

Τρόμος με τις αναζωπυρώσεις στην Ζάκυνθο

Μάχη με τις αναζωπυρώσεις δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην ορεινή ζώνη ανάμεσα στις κοινότητες Αγαλά και Κοιλιωμένου στη Ζάκυνθο στο όρος Διμηνίτσα. Τα εναέρια μέσα εξαντλούν κάθε χρονικό περιθώριο στις ρίψεις, για να περιορίσουν την εξάπλωση της φωτιάς σε γεωργικές καλλιέργειες (ελαιώνες, αμπελώνες). Οι κάτοικοι σε Μουζάκι, Λαγοπόδο, Ρομύρι και Παντοκράτορα, κλήθηκαν να μετακινηθούν προς την Χώρα Ζακύνθου.

Την ίδια ώρα, η φωτιά καίει στην κορυφογραμμή του Παντοκράτορα, αλλά και ανάμεσα σε Κοιλιωμένο και Αγαλά, που κατευθύνεται προς Έξω Χώρα. Η φωτιά καιεί σε ορεινή δύσβατη περιοχή και ειδικές μονάδες δασοκομάντος επιχειρούν να την ανακόψουν για να μην φτάσει στην οικιστική περιοχή. Εθελοντές συνδράμουν τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Ο άνεμος αλλάζει συνεχώς διεύθυνση δυσκολεύοντας το έργο της κατάσβεσης.

Οριοθετημένες οι πυρκαγιές σε Βόλβη και Σκύδρα

Οριοθετημένες είναι σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία οι πυρκαγιές κοντά στο Βαγιοχώρι του δήμου Βόλβης, στη Θεσσαλονίκη και στο Μαυροβούνι της Σκύδρας. Η πυρκαγιά στο δήμος Βόλβης εκδηλώθηκε τη Δευτέρα και χθες αναζωπυρώθηκε λόγω των ισχυρών ανέμων. Η φωτιά στο Μαυροβούνι της Μαυροβούνι της Σκύδρας, στην περιοχή Νέα Ζωή, του νομού Πέλλας εκδηλώθηκε το πρωί της Τετάρτης, σε χορτολιβαδική έκταση. Και στις δύο περιοχές παραμένουν επίγειες δυνάμεις της πυροβεστικής υπηρεσίας.