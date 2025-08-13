Ισχυρό ευρωπαϊκό μήνυμα σε Τραμπ για Πούτιν - Προς τριμερή με Ζελένσκι

Tηλεδιάσκεψη Τραμπ με Ευρωπαίους ηγέτες και Ζελένσκι. Οι δηλώσεις ενόψει της συνάντησης του Αμερικανού προέδρου με τον Βλ. Πούτιν. Παράθυρο για τριμερή με Ζελένσκι.

Να διαφυλαχθούν τα συμφέροντα ασφαλείας της Ευρώπης και της Ουκρανίας είναι το μήνυμα που εκπέμπουν οι ηγέτες της Γηραιάς Ηπείρου στον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, ενόψει της συνάντησής του με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα την Παρασκευή. Παράλληλα, το αμερικανικό CBS επικαλούμενο πηγές τονίζει πως η Ουάσινγκτον κινεί «νήματα» για τον προγραμματισμό συνόδου κορυφής με τη συμμετοχή και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Συγκεκριμένα, αναφορές θέλουν να εξετάζεται το ενδεχόμενο τριμερούς συνάντησης μεταξύ των «κεφαλών» ΗΠΑ, Ρωσίας και Ουκρανίας, «το συντομότερο έως το τέλος της επόμενης εβδομάδας», σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το αμερικανικό μέσο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε σήμερα ότι θέλει να οργανώσει μια τριμερή συνάντηση «σχεδόν αμέσως» μετά τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα.

«Αν η πρώτη πάει καλά, θα έχουμε μια σύντομη δεύτερη/ Ορισμένα σπουδαία πράγματα μπορούν να επιτευχθούν στην πρώτη συνάντηση - θα είναι μια πολύ σημαντική συνάντηση - αλλά αυτή θέτει το σκηνικό για μια δεύτερη συνάντηση», δήλωσε ο ο Τραμπ σε δημοσιογράφους, κάνοντας λόγο για μια «πολύ καλή κλήση» που είχε στην τηλεδιάσκεψη νωρίτερα με Ευρωπαίους ηγέτες και τον Ζελένσκι. «Θα ήθελα να το κάνω αυτό σχεδόν αμέσως και θα έχουμε μια σύντομη δεύτερη συνάντηση μεταξύ του προέδρου Πούτιν και του προέδρου Ζελένσκι και εμού, αν θέλουν να με έχουν εκεί».

Ο Τραμπ συμμετείχε σε τηλεδιάσκεψη μαζί με Ευρωπαίους ηγέτες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων από τη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ιταλία, καθώς και με τον Ζελένσκι και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Οι συζητήσεις ήρθαν μετά από ημέρες έντονης διπλωματίας μεταξύ Αμερικανών, Ευρωπαίων και Ουκρανών αξιωματούχων πριν από τη συνάντηση του Τραμπ με τον Πούτιν που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή στην Αλάσκα.

Η Ουκρανία πρέπει να συμμετέχει στις συνομιλίες για το εδαφικό ζήτημα σε οποιαδήποτε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με τη Ρωσία, δήλωσε την Τετάρτη ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν. Η επιμονή του Αμερικανού προέδρου για εμπλοκή της Ουκρανίας, εάν επιβεβαιωθεί, θα μπορούσε να φέρει κάποια ανακούφιση στο Κίεβο και τους συμμάχους της, οι οποίοι φοβούνται ότι ο Τραμπ και ο Πούτιν θα μπορούσαν να καταλήξουν σε μια συμφωνία που θα «ξεπουλήσει» τα συμφέροντα ασφαλείας της Ευρώπης και της Ουκρανίας και θα προτείνει τεμαχισμό εδαφών, επισημαίνει το Reuters.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τραμπ και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες, ο Μακρόν δήλωσε ότι «τα εδαφικά ζητήματα που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της Ουκρανίας δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης, θα διαπραγματευτούν μόνο από τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι».

«Ο Τραμπ ήταν πολύ σαφής στο γεγονός ότι οι ΗΠΑ θέλουν να επιτύχουν κατάπαυση του πυρός σε αυτή τη συνάντηση στην Αλάσκα», δήλωσε σε δημοσιογράφους στο Μπρεγκανσόν της Γαλλίας την Τετάρτη. «Δεν υπάρχουν σοβαρά σχέδια ανταλλαγής εδαφών στο τραπέζι σήμερα». Οι Ευρωπαίοι ηγέτες κάλεσαν τον Ντόναλντ Τραμπ να πιέσει τον Βλαντιμίρ Πούτιν να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός.

Μερτς: Πέντε βασικές αρχές για τις διαπραγματεύσεις

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος συμμετείχε επίσης στην τηλεφωνική επικοινωνία με τον ηγέτη των ΗΠΑ, επανέλαβε ότι η Ουκρανία θα πρέπει να συμμετέχει σε οποιεσδήποτε αποφάσεις. «Έχουμε καταστήσει σαφές ότι η Ουκρανία θα βρίσκεται στο τραπέζι μόλις υπάρξει μια επόμενη συνάντηση», δήλωσε ο Μερτς στους δημοσιογράφους. «Ο Πρόεδρος Τραμπ θέλει να θέσει ως προτεραιότητα την κατάπαυση του πυρός».

Ο Γερμανός καγκελάριος, παρουσίασε επίσης τις πέντε βασικές αρχές ενόψει της συνάντησης των προέδρων ΗΠΑ και Ρωσίας στην Αλάσκα. Αυτές είναι:

«Η Ουκρανία είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί εδαφικά ζητήματα, αλλά η νομική αναγνώριση των ρωσικών κατοχών δεν τίθεται σε συζήτηση», «απαιτούνται ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας για το Κίεβο, με τις δυνάμεις ασφαλείας της Ουκρανίας να παραμένουν» και «οι διαπραγματεύσεις να αποτελούν μέρος διατλαντικής στρατηγικής η οποία θα επικεντρώνεται στην ισχυρή υποστήριξη της Ουκρανίας στην απαραίτητη πίεση σε βάρος της Ρωσίας».

Σύμφωνα με τον καγκελάριο, εάν δεν υπάρξει καμία κίνηση από τη ρωσική πλευρά στην Αλάσκα, οι ΗΠΑ και η Ευρώπη θα πρέπει να «αυξήσουν την πίεση». Επιπλέον, έχει ήδη συμφωνηθεί ότι μετά την συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Ντόναλντ Τραμπ θα ενημερώσει πρώτα τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και κατόπιν την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Εμείς οι Ευρωπαίοι κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να χαράξουμε την πορεία αυτής της συνάντησης προς τη σωστή κατεύθυνση. Θέλουμε ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ να πετύχει στο 'Ανκορατζ την Παρασκευή», δήλωσε ο κ. Μερτς και πρόσθεσε ότι «υπάρχει ελπίδα για τον πιθανό τερματισμό του πολέμου.

Ο Τραμπ συμμετείχε στην τηλεδιάσκεψη μαζί με Ευρωπαίους ηγέτες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων από τη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ιταλία, καθώς και με τον Ζελένσκι και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

Οι συζητήσεις ήρθαν μετά από ημέρες έντονης διπλωματίας μεταξύ Αμερικανών, Ευρωπαίων και Ουκρανών αξιωματούχων πριν από τη συνάντηση του Τραμπ με τον Πούτιν που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή στην Αλάσκα.

Η Μόσχα απαιτεί από την Ουκρανία να παραχωρήσει ολόκληρη την ανατολική περιοχή Ντονμπάς στη Ρωσία, καθώς και την Κριμαία, την οποία οι δυνάμεις του προσάρτησαν παράνομα το 2014, ως προϋπόθεση για να ξεκλειδωθεί μια εκεχειρία και να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για μια διαρκή διευθέτηση, ανέφερε προηγουμένως το Bloomberg.

Ένα τέτοιο αποτέλεσμα θα απαιτούσε από το Κίεβο να παραιτηθεί από τμήματα των επαρχιών Λουχάνσκ και Ντόνετσκ που εξακολουθούν να βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Ουκρανίας και να δώσει στη Ρωσία μια νίκη που ο στρατός της δεν μπορούσε να επιτύχει στρατιωτικά για περισσότερο από μια δεκαετία.

Ο Ζελένσκι δήλωσε στους δημοσιογράφους νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι δεν θα παραχωρήσει το Ντονμπάς, προσθέτοντας ότι το Κρεμλίνο θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει ως ορμητήριο για μια μελλοντική νέα επίθεση. Τα ευρωπαϊκά έθνη έχουν καταστήσει σαφές στις ΗΠΑ ότι δεν θα αναγνωρίσουν επίσημα εδάφη που κατέχονται παράνομα από τη Ρωσία.

Στάρμερ: «Ακλόνητη» η υποστήριξη του Λονδίνου στο Κίεβο

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ είπε στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και σε ευρωπαίους ηγέτες ότι η υποστήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ουκρανία είναι «ακλόνητη» και ότι θα πρέπει να υπάρξουν ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας στο πλαίσιο οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία.

«Ο πρωθυπουργός κατέστησε σαφές πως η υποστήριξή μας στην Ουκρανία είναι ακλόνητη – τα διεθνή σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν διά της βίας και η Ουκρανία πρέπει να έχει ισχυρές και αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας για την προάσπιση της εδαφικής της ακεραιότητας στο πλαίσιο οποιασδήποτε συμφωνίας», αναφέρει η ανακοίνωση της Ντάουνινγκ Στριτ.

Ζελένσκι: «Μπλοφάρει» ο Πούτιν όταν μιλάει για τερματισμό του πολέμου

Ως «μπλόφα» του Βλαντίμιρ Πούτιν περιέγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι την επιθυμία που εξέφρασε ο Ρώσος πρόεδρος για τερματισμό του πολέμου και προειδοποίησε σχετικά τον Αμερικανό πρόεδρο. Εξέφρασε ωστόσο την ελπίδα ότι η σύνοδος της Αλάσκας μπορεί να οδηγήσει σε άμεση εκεχειρία.

Η Ουκρανία «πρέπει να βρίσκεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων που αφορούν το μέλλον της», δήλωσε ο κ. Ζελένσκι μετά τις συνομιλίες με την αμερικανική ηγεσία ενόψει της συνόδου στην Αλάσκα και τόνισε ότι δεν πρέπει να δοθεί στην Ρωσία δικαίωμα βέτο για την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ. Σύμφωνα μάλιστα με τον ουκρανό πρόεδρο, ο Βλαντίμιρ Πούτιν «μπλοφάρει» όταν λέει ότι θέλει να τερματίσει τον πόλεμο.

«Ο Πούτιν προσπαθεί να ασκήσει πίεση σε όλο το ουκρανικό μέτωπο πριν από τη συνάντηση στην Αλάσκα», δήλωσε, εξέφρασε όμως την ελπίδα η μεθαυριανή συνάντηση να επικεντρωθεί στην εκεχειρία με ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας για την χώρα του και επανάλαβε ότι, αν η Ρωσία δεν συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός, οι κυρώσεις σε βάρος της θα πρέπει να αυστηροποιηθούν.