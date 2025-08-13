ΧΑ: Άλλο ένα 8ήμερο ανοδικό σερί για τον Γενικό Δείκτη

Για δεύτερη φορά από τις αρχές Ιουλίου, ο Γενικός Δείκτης κατάφερε να «γράψει» 8 διαδοχικές κερδοφόρες συνεδριάσεις. Από την 1η Ιουλίου σε σύνολο 32 συνεδριάσεων «μετράει» 24 ανοδικά και μόλις 8 πτωτικά κλεισίματα.

Για δεύτερη φορά από τις αρχές Ιουλίου, ο Γενικός Δείκτης κατάφερε, με τη νέα σημερινή του άνοδο, να «γράψει» 8 διαδοχικές κερδοφόρες συνεδριάσεις.

Το προηγούμενο παρόμοιο σερί είχε συμπληρωθεί στις 10 Ιουλίου με αθροιστικά κέρδη, τότε, της τάξης του 5,4%. Αυτή τη φορά η 8ήμερη άνοδος έχει φέρει συνολικά κέρδη 8,59%. Υπενθυμίζουμε ότι για να βρούμε μεγαλύτερης διάρκειας ανοδικό σερί θα πρέπει να ανατρέξουμε στην άνοιξη του 2023, όταν το ΧΑ «έγραψε» 11 διαδοχικές κερδοφόρες συνεδριάσεις μεταξύ 29 Μαρτίου και 18 Απριλίου.

Για τους λάτρεις των στατιστικών, από την 1η Ιουλίου μέχρι και σήμερα ο Γενικός Δείκτης σε σύνολο 32 συνεδριάσεων «μετράει» 24 ανοδικά και μόλις 8 πτωτικά κλεισίματα, μια αναλογία δηλαδή 75%-25%.

Χαρακτηριστικό και της σημερινής συνεδρίασης η «πρωτοκαθεδρία» των μη τραπεζικών blue chips, σε ένα ευτυχές rotation που οδηγεί μετοχές και δείκτες σε αλλεπάλληλα υψηλά 15ετίας, αλλά και η αυξημένη για την εποχή συναλλακτική δραστηριότητα.

Σήμερα μάλιστα, σε αντίθεση με τη χθεσινή συνεδρίαση, υπήρξε έντονη κινητικότητα και σε επίπεδο προσυμφωνημένων συναλλαγών, καθώς «πέρασαν» 22 πακέτα συνολικής αξίας 25,49 εκατ. ευρώ, στη συντριπτική τους πλειονότητα σε τράπεζες.

Ενθαρρυντικό το γεγονός ότι, αν και στην έναρξη των συναλλαγών εκδηλώθηκαν κινήσεις κατοχύρωσης κερδών, κάτι που ήταν μάλλον αναμενόμενο μετά από 7 διαδοχικές ανόδους, η προσφορά απορροφήθηκε με ευκολία, ο δε Γενικός Δείκτης «διόρθωσε» σε ποσοστό έως 0,28% χωρίς να διασπάσει καθοδικά το επίπεδο των 2.100 μονάδων.

Πέντε λεπτά πριν τις 12:00 ο ΓΔ επέστρεψε σε θετικό έδαφος, κράτησε και διεύρυνε τα κέρδη του, «έγραψε» ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 2.125,22 μονάδες, για να ολοκληρώσει τελικά ενισχυμένος 0,67% στις 2.123,71 μονάδες.

Παρόμοιο μοτίβο και στην κίνηση του τραπεζικού δείκτη, που έκλεισε στο +0,79% και τις 2.332,72 μονάδες με το σύνολο των τίτλων του σε θετικό έδαφος, πλην της Alpha Bank που διατηρήθηκε αμετάβλητη, και με την Attica Bank να «εκτινάσσεται» εκ νέου, σε ποσοστό 9,86% στα 1,43 ευρώ διακινώντας όγκο 4,49 εκατ. τεμαχίων.

Στο σύνολο του ταμπλό, η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών συντριπτικά υπέρ των πρώτων, στο 4:1, με 96 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 24 σε αρνητικό και 34 αμετάβλητων.

Ο «καθαρός» τζίρος στα 178,2 εκατ. ευρώ, ενώ μαζί με την αξία των προσυμφωνημένων συναλλαγών το τελικό ποσό διαμορφώθηκε σε 203,7 εκατ. ευρώ.