Ευρωαγορές: H αμερικανική αύρα έφερε ξανά θετικά πρόσημα - Άλμα άνω του 8% για την TUI

Ο αέρας από την Αμερική συνεχίζει να φυσάει θετικά προς τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια τα οποία σημείωσαν κέρδη και την Τετάρτη, με τους επενδυτές να δείχνουν για δεύτερη ημέρα διάθεση να τοποθετηθούν στο ταμπλό ενώ παράλληλα ανέλυσαν περαιτέρω την χθεσινή, καλύτερη από τα αναμενόμενα έκθεση για τον πληθωρισμό ΗΠΑ αλλά και τις εξελίξεις στην γεωπολιτική σκακιέρα με την συνάντηση στην Αλάσκα για το ουκρακινό να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε 0,55% στις 550,90 μονάδες, σημειώνοντας κέρδη για δεύτερη διαδοχική ημέρα ανόδου.

Στα ευρωπαϊκά ταμπλό, ο γερμανικός DAX κέρδισε 0,57%, στις 24.186 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κατέγραψε άνοδο 0,66%, στις 7.804 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 κινήθηκε στο +0,19% και τις 9.165 μονάδες. Στην Ισπανία, ο IBEX 35 σημείωσε άνοδο 0,96% στις 15.022 μονάδες και ο ιταλικός FTSE MIB κατέγραψε κέρδη 0,59% στις 42.184 μονάδες.

Η ώθηση δόθηκε από τα στοιχεία για τον πληθωρισμό των ΗΠΑ που έδειξαν ότι ήταν βραδύτερος του αναμενόμενου τον Ιούλιο, ενισχύοντας το σενάριο η Fed να προχωρήσει σε περισσότερες από μία μειώσεις επιτοκίων έως τα τέλη του έτους. Για τη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου συγκεκριμένα, η αγορά δίνει πλέον πιθανότητα 94% για μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης.

Στα μάκρο της ημέρας, οι τιμές καταναλωτή στη Γερμανία αυξήθηκαν 0,3% σε μηνιαία βάση τον Ιούλιο και 2% σε ετήσια, γεγονός που υποδηλώνει πως ο πληθωρισμός παραμένει υπό έλεγχο στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μείωσε στο μισό το βασικό της επιτόκιο, στο 2%, στο διάστημα 12 μηνών έως τον Ιούνιο, αλλά διατήρησε τα επιτόκια αμετάβλητα τον περασμένο μήνα, αφού προέβλεψε ότι ο πληθωρισμός θα κινηθεί κοντά στον στόχο της μεσοπρόθεσμα, μειώνοντας την ανάγκη για περαιτέρω δράση.

Στο μέτωπο των επιχειρήσεων, οι επενδυτές αξιολόγησαν κι άλλα εταιρικά αποτελέσματα.

H μετοχή της Tui σημείωσε άλμα 8,4% αφού αναθεώρησε προς τα πάνω την πρόβλεψή της για την ετήσια αύξηση του EBIT, αφού κατέγραψε τα υψηλότερα κέρδη τρίτου τριμήνου στην ιστορία της, με ώθηση από τα ρεκόρ στις μονάδες Hotels & Resorts και Cruises. Υψηλότερα από τις εκτιμήσεις της αγοράς διαμορφώθηκαν τα κέρδη και τα έσοδα της TUI στο προηγούμενο τρίμηνο (γ' τρίμηνο για τη χρήση του 2025), καθώς η ζήτηση για ταξίδια τους καλοκαιρινούς μήνες αποδείχθηκε ανθεκτική, «διαψεύδοντας» τις προειδοποιήσεις για «δύσκολη χρονιά» που έκανε νωρίτερα μέσα στο 2025 ο Διευθύνων Σύμβουλος, Σεμπάστιαν Έμπελ. Πιο αναλυτικά, η μεγαλύτερη ταξιδιωτική εταιρεία της Ευρώπης ανέφερε κέρδη προ φόρων (ΕΒΙΤ) στα 321 εκατ. ευρώ για το τρίμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου, αυξημένα κατά 38% σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2024 και υψηλότερα από τις προβλέψεις των αναλυτών που ανέμεναν κέρδη 269 εκατ. ευρώ.

Η E.ON ανακοίνωσε αύξηση 13% στα ενοποιημένα κέρδη για το πρώτο εξάμηνο του 2025, με τον γερμανικό ενεργειακό κολοσσό να αποδίδει την άνοδο στις αυξημένες επενδύσεις και στη βελτιωμένη επιχειρησιακή απόδοση. H μετοχή της εταιρείας ενισχύθηκε άνω του 1%.

Κέρδη άνω του 2% σημείωσε η μετοχή της RENK Group, η οποία ανακοίνωσε σήμερα καλύτερα του αναμενομένου αποτελέσματα δεύτερου τριμήνου, με τον γερμανικό κατασκευαστή κινητήρων να βρίσκει στήριξη στις σταθερές αμυντικές δαπάνες στην Ευρώπη.

Η Vestas Wind Systems ανακοίνωσε ότι οι παραγγελίες ανεμογεννητριών για το δεύτερο τρίμηνο μειώθηκαν κατά 44% σε ετήσια βάση, καθώς ορισμένοι πελάτες ανέβαλαν δεσμεύσεις λόγω αβεβαιότητας στις πολιτικές, με την μετοχή να υποχωρεί 1,37%.