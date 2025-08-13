Πυροσβεστική: Συλλήψεις και πρόστιμα για φωτιές σε Εύβοια, Λάρισα, Ιωάννινα και Χαλκιδική

Μέσα στο χάος των πυρκαγιών και μετά από τις συνεχείς αυστηρές συστάσεις λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων συνθηκών.

Σε τέσσερις συλλήψεις και επιβολή προστίμων για φωτιές στην ύπαιθρο, για καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών και για κάπνισμα μελισσών, προχώρησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Πυροσβεστικής χτες, σε Εύβοια, Φάρσαλα, Ιωάννινα, μέσα στο χάος των πυρκαγιών και μετά από τις συνεχείς αυστηρές συστάσεις λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων συνθηκών.

Αναλυτικά, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής: