Ρούτε: Οι Ευρωπαίοι και ο Τραμπ ενωμένοι για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Ουκρανός πρόεδρος είναι «ενωμένοι» στις προσπάθειες που καταβάλλουν για να τερματισμό του «τρομερού πολέμου κατά της Ουκρανίας», δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε στο τέλος της τηλεδιάσκεψης την οποία χαρακτήρισε «εξαιρετική».

«Η μπάλα είναι πλέον στο γήπεδο του Πούτιν», δήλωσε ο γενικός γραμματέας της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας και πρόσθεσε ότι εκτιμά ιδιαίτερα την «ηγεσία του προέδρου Τραμπ και τον στενό συντονισμό με τους συμμάχους» ενόψει της συνόδου μεταξύ του Αμερικανού προέδρου και του Ρώσου ομολόγου του στην Αλάσκα την Παρασκευή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ