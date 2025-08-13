Ειδήσεις | Ελλάδα

Πάτρα: Μήνυμα 112 στους κατοίκους τριών ακόμη περιοχών να απομακρυνθούν προς το κέντρo

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Πάτρα: Μήνυμα 112 στους κατοίκους τριών ακόμη περιοχών να απομακρυνθούν προς το κέντρo
Μήνυμα από το 112 εστάλη στους κατοίκους των περιοχών, Σούλι, Ρηγανόκαμπος και Εγλυκάδα, του Δήμου Πατρέων, ώστε να απομακρυνθούν προς το κέντρο της Πάτρας, εξ΄ αιτίας της φωτιάς που είναι σε εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή των Συχαινών.

Μήνυμα από το 112 εστάλη στους κατοίκους των περιοχών, Σούλι, Ρηγανόκαμπος και Εγλυκάδα, του Δήμου Πατρέων, ώστε να απομακρυνθούν προς το κέντρο της Πάτρας, εξ΄ αιτίας της φωτιάς που είναι σε εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή των Συχαινών.

Η κατάσταση στην Αχαΐα παραμένει δύσκολη, αφού η μεγάλη φωτιά που καίει για δεύτερη ημέρα στην περιοχή δεν δείχνει σημάδια υποχώρησης, τουλάχιστον όχι πριν φτάσει στη θάλασσα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

ΟΠΕΚΕΠΕ: Δείτε ποιοι πήραν πάνω από 50.000 ευρώ επιδότηση - Αναλυτικές λίστες

Της Γάζας στο ΥΠΕΞ - Το ελληνικό καλοκαίρι της Κίμπερλι και το βιβλίο Τσίπρα

Στεγαστική κρίση: Πέφτουν στην αγορά ακίνητα από σχολάζουσες κληρονομιές - Προ των πυλών οι νέες ρυθμίσεις

tags:
Πάτρα
Πυρκαγιά

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider