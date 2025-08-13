Πάτρα: Μήνυμα 112 στους κατοίκους τριών ακόμη περιοχών να απομακρυνθούν προς το κέντρo

Μήνυμα από το 112 εστάλη στους κατοίκους των περιοχών, Σούλι, Ρηγανόκαμπος και Εγλυκάδα, του Δήμου Πατρέων, ώστε να απομακρυνθούν προς το κέντρο της Πάτρας, εξ΄ αιτίας της φωτιάς που είναι σε εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή των Συχαινών.

Η κατάσταση στην Αχαΐα παραμένει δύσκολη, αφού η μεγάλη φωτιά που καίει για δεύτερη ημέρα στην περιοχή δεν δείχνει σημάδια υποχώρησης, τουλάχιστον όχι πριν φτάσει στη θάλασσα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ